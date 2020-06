Proteste violente la Atena şi Londra în cadrul acţiunilor BlackLivesMatter

Marșul împotriva uciderii din Statele Unite a negrului George Floyd a degenerat în confruntări cu poliția greacă, în apropierea ambasadei americane din Grecia, transmite EPT.

Iniţial, evenimentul a decurs în cea mai mare parte pașnic, dar la sfârșitul marșului au apărut violenţele.



Un grup de protestatari a început să arunce pietre, sticle și cocktailuri Molotov în forţele de ordine de la Ambasada SUA. Drept răspuns, polițiștii au folosit grenade și gaze lacrimogene. 12 persoane au fost reținute.



Potrivit EPT, la marș au participat câteva mii de reprezentanți ai organizațiilor de stânga, precum și kurzi.

#Greece | Demonstrators hurled firebombs in a march towards the #US Embassy compound in #Athens on Wednesday in a protest over the death of #GeorgeFloyd in #Minneapolis. https://t.co/GQ4SxCYk7U pic.twitter.com/WhA7PLoRiI