Proteste violente în Ucraina: Oamenii au încercat să intre cu forța în Parlament (VIDEO)

Protest violent la Kiev. Mai mulți protestatari au încercat să intre în clădirea Parlamentului, iar forțele de ordine au ripostat, potrivit 112 Ukraine, citează digi24.ro. Cel puțin 2 persoane au fost reținute în urma incidentelor. Jurnaliștii și protestatarii fiind blocați în clădirea Parlamentului, pe durata protestului.

Protestul a izbucnit din cauza unei legi privind casele de marcat obligatorii. Micii comercianți sunt nemulțumiți de această lege și mulți spun că își vor închide afacerile.

Rada a adoptat anul trecut un proiect de lege care obligă mai multe întreprinderi mici să folosească casele de marcat începând cu ianuarie 2022 și să se asigure că toate plătesc taxe.

Dar mii de mici antreprenori au protestat în repetate rânduri față de această lege. Ei spun că obligativitatea caselor de marcar vor împovăra firmele mici și mijlocii, care sunt deja dezavantajate față de marii comercianți.

Oamenii au anunțat că se vor aduna din nou mâine dimineață în fața Parlamentului petru un nou protest.

#Ukrainian protesters clash with police in front of #Parliament.Unrest

with the protesters of "SaveFOP", owners of small businesses who oppose the tax: they tried to enter the Kiev 'Rada'. Ukrainian lawmakers and journalists were forced to remain inside the building. pic.twitter.com/1FMs7Fkgrk