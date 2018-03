Proteste FĂRĂ PRECEDENT în SUA. Sute de mii de oameni au ieşit în stradă pentru o manifestaţie ÎMPOTRIVA ARMELOR DE FOC

Sute de mii de persoane au protestat în Statele Unite şi în alte oraşe alte lumii împotriva armelor de foc, la iniţiativa unor studeni care cer noi măsuri pentru a fi evitate alte incidente armate precum cel din Florida, relatează site-ul postului BBC şi cotidianul The New York Times, citează mediafax.ro.

Mişcarea "The March For Our Lives" ("Marş pentru vieţile noastre") a apărut după ce 14 elevi şi trei profesori au fost ucişi la liceul Marjory Stoneman Douglas din oraşul Parkland, statul Florida, de către un fost elev, care a folosit o armă semiautomată achiziţionată în mod legal.

Unul elevii care au supravieţuit atacului armat din Florida, Emma Gonzalez, a susţinut un discurs în cadrul evenimentului din Washington DC. Aceasta a reamintit numele victimelor şi a cerut mulţimii să păstreze tăcerea timp de şase minute şi 20 de secunde.

Alte 800 de proteste au fost organizate, în semn de solidaritate, în oraşele Edinburgh, Londra, Geneva, Sydney şi Tokyo.

Casa Albă a felicitat manifestanţii, însă fără să se adreseze direct cerinţelor acestora pentru un control mai strict al armelor. Preşedintele Donald Trump a evitat să dea vreo declaraţie.

"Îi aplaudăm pe tinerii americani curajoşi care îşi exercită drepturile Primului Amendament", a declarat un purtător de cuvânt de la Casa Albă.