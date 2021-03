Proteste de amploare în România împotriva noilor restricții impuse de COVID-19

Proteste de amploare au avut loc duminică seara în mai multe oraşe din România din cauza noilor restricţii impuse de Guvern pentru a evita răspândirea COVID-19. Cele ma ample manifestaţii au avut loc la Bucureşti, acolo unde mii de oameni au scandat lozinci antiguvernamentale.



Un protest similar a avut loc şi în Argeş. Oamenii nu au purtat mască de protecție și nu au respectat distanţa socială.



Un tablou similar a putut fi văzut şi pe străzile din Galaţi, Sibiu, Timiş, Arad şi Constanţa.

Luni dimineaţa, premierul României, Florin Cîţu, a declarat că cetăţenii trebuie să fie înţelegători. Oficialul însă a refuzat să spună dacă protestatarii care au încălcat măsurile epidemiologice vor fi amendaţi.



"Îi înţeleg pe români că după un an de zile au obosit. Toţi am obosit. Ne luptăm cu pandemia de un an de zile şi am făcut toate eforturile de partea noastră."



Printre noile restricţii impuse de Guvern se numără limitarea accesului oamenilor în centrele comerciale. Astfel, agenţii comerciali care îşi desfăşoară activitatea în mall-uri vor trebui să asigure o suprafaţă de şapte metri pătraţi pentru fiecare client prezent. Măsurile vor fi şi mai dure dacă, în următorea perioadă, numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus va crește.