Proteste de amploare în Europa. Sute de mii de oameni nemulţumiţi de reintroducerea restricţiilor anti-COVID

Proteste de amploare în Europa. Sute de mii de oameni au ieşit pe străzile mai multor oraşe, fiind nemulţumiţi de reintroducerea restricţiilor anti-COVID. Deşi manifestaţiile au fost paşnice în majoritatea statelor, în Ţările de Jos violenţele au continuat pentru a doua noapte consecutiv. Protestatarii au aruncat cu pietre în poliţişti şi au incendiat mai multe bunuri.

În jur de 40 de mii de oameni au manifestat şi în Viena, după ce guvernul austriac a anunţat o nouă carantină generală şi introducerea vaccinării obligatorii din februarie 2022. Este prima ţară europeană care ar putea impune această măsură. Austria va intra luni în lockdawn pentru 20 de zile, iar toate unităţile economice neesenţiale vor fi închise şi oamenii vor trebui să lucreze de acasă.



"Îmi vreau libertatea înapoi. Cineva poate să creadă că trăim într-un stat democratic, dar acum este o dictatură sanitară."



"Suntem nemulţumiţi de măsurile adoptate de autorităţi. Spre libertate!"



Mii de opozanți ai măsurilor anti-COVID s-au adunat şi la Paris. În Franţa, vaccinarea este obligatorie pentru cadrele medicale, iar accesul în magazine, restaurante și trenuri este permis doar în baza certificatelor.



"Nu am ieşit niciodată în stradă să protestez. Sunt pentru prima dată aici, deoarece libertatea noastră este într-un grav pericol. Lupt pentru viitorul copiilor şi al nepoţilor. Drepturile omului sunt mai presus de orice."



"Nu am de gând să îmi vând sufletul pentru un restaurant sau cinematograf. Sunt lucruri mult mai importante. Nimic nu este mai presus decât libertatea. Am început să o pierdem de tot. Ajunge! Trebuie să punem capăt acestui nonsens."



În Italia, câteva mii de persoane s-au adunat la Circus Maximus din Roma pentru a protesta impotriva certificatelor COVID cerute la locul de muncă şi în transportul public.



Proteste de amploare au avut loc şi în Croaţia. Mii de oameni au mărşăluit pe străzile capitalei Zagreb pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de impunerea vaccinării pentru lucrătorii din sectorul public. Totodată, accesul în instituţii este permis doar în baza aşa-ziselor certificate verzi. Manifestaţii similare s-au desfăşurat în Belgia, Danemarca şi Marea Britanie.