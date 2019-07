Protestatarii care au declarat greva foamei şi cer demisia lui Dodon au înnoptat în faţa Parlamentului: Sunt gata să-l trimit în Siberia

Embed:

Protestatarii care au declarat greva foamei pentru a obţine demisia preşedintelui Igor Dodon au rămas şi pe parcursul nopţii în corturile intalate în fața Parlamenului. Aceştia nu au avut decât apă cu ei.



În fața Parlamentului, echipa Publika TV l-a găsit și pe Dumitru Munteanu, un pensionar de 86 de ani care a dat dovadă de patriotism şi s-a alăturat grevei în speranţa ca Igor Dodon să fie tras la răspundere pentru că a pus Moldova pe tavă Rusiei.



"Luați exemplu și arătați tuturor moldovenilor cum acest bătrân a venit să lupte împotriva trădătorului Dodon. Unde sunt restul cetățenilor? Am venit aici din solidaritate pentru acești oameni, sunt împotriva acestui președinte și sunt gata să-l închid și să-l trimit în Siberia pentru că a trădat tot poporul", a menţionat un protestatar.



"Toată noaptea vom sta și vom sta și cât a trebui. E o rușine să avem așa cârmă în fruntea statului, e o rușine să ai niște hoți și mincinosi în funcția de președinte", a spus Dumitru Munteanu, pensionar.



Bărbatul mai spune că Rusia şi-a arătat de nenumărate ori adevărata față și nu și-ar dori ca Igor Dodon să îngenuncheze ţara Kremlinului:



"Ne-au adus foamete, ne-au împușcat, s-au bătut joc, eu sunt martor ocular a două ocupații, am trecut prin foamete, prin război, ne-o deportat oamenii, ne-o ușis oamenii în război. Eu mă adresez către toate țările din lume, către Uniunea Europeană, către Statele Unite, către ONU, către toate... vreau să fie pace în lume și aici în casa la mine", a precizat



Din momentul în care au anunţat greva foamei, oamenii nu au fost consultaţi de niciun medic:



"- Nu a fost nimeni.

- Nu a fost nici un medic?

- Noi nici nu am solicitat nici un medic, dar scopul este exact același, dorim demisia lui Igor Dodon președintele care este la noi. Una, două fuge la Moscova, una, două la Moscova, el este trădător de țară".



Protestatarii spun că vor lupta până la capăt:



"Până la urmă a să stăm aici, o să ținem greva foamei, eu nici n-am pus apă de ieri în gură, nici mâncare nu pun, și iată așa am să merg până la urmă, până nu dizolvăm parlamentu ăsta, nouă nu ne trebuie așa parlament".