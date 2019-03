Protestat în fața Primărie împotriva cruzimii față de maidanezi

Peste 130 de apărători ai animalelor au protestat, în această dimineaţă, în fața Primăriei Chişinău. Aceştia susţin că maidanezii sunt trataţi cu cruzime de autorităţile responsabile de sterilizarea lor, iar azilul deschis acum patru luni de municipalitate este un proiect ineficient. Aceştia au cerut o întrevedere cu primarul interimar, Ruslan Codreanu, pentru a propune propriile soluţii de rezolvare a problemei.

Protestatarii au venit în faţa Primăriei cu zeci de poze ale câinilor, care, spun ei, au fost trataţi inuman de responsabilii de la Autosalubritate.



"Angajaţii care prind câinii nu sunt competenți în acest domeniu, ei nu ştiu cum să prindă animalele agresive. Oamenii îi sună ca să prindă câinii agresivi, însă ei îi iau pe cei buni, iar câinii agresivi vor umbla mereu pe străzi."



La protest au participat şi câţiva străini, stabiliţi în Moldova.



"În Germania, noi avem locuri speciale pentru câini, avem şcoli pentru câini, noi acolo avem chiar şi hoteluri speciale pentru câini, unde ei pot sta. Aşa că toate aceste lucruri pot fi şi în Moldova."



"Eu am vizitat necropola, acum două zile, şi am văzut o situaţie teribilă acolo, sunt foarte tristă de ceea ce am văzut. Eu voi ajuta animalele de acolo cum voi putea."



După o oră de proteste, câţiva manifestanţi au fost invitaţi la o discuţie cu primarul interimar. Acesta le-a cerut activiștilor un plan de soluționare a problemei maidanezilor.



"Eu am să mă ţin de cuvânt, la următoarea şedinţă eu am să propun să pun regulamentul la consiliu şi aştept să văd versiunea dvs a regulamentului necropolei, centrului de sterilizare.Până nu va fi aprobat regulamentul eu voi înterzice ridicarea câinilor de pe strazi", a declarat Ruslan Codreanu, primar interimar al municipiului Chişinău.



În prezent, în azilul din Capitală sunt peste 100 de câini vagabonzi.