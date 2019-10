Protest sau tradiție? 700 de oi şi capre s-au plimbat prin centrul Madridului

700 sute de oi şi capre s-au plimbat prin centrul Madridului. E o formă de protest, devenit deja o tradiţie, ca ciobanii să aducă animalele pe străzile capitalei spaniole pentru a cere protejarea vechilor trasee pentru transhumanţă.

Manifestaţia provoacă mai degrabă admiraţie decât să deranjeze locuitorii, aşa cum se întâmplă la alte evenimente de acest fel.

Numeroşi localnici şi turişti au urmărit cu simpatie parada blănoaselor. Mulţi dintre spectatori nu au ezitat să filmeze momentul.



"Îmi place mediul rural şi animalele, chiar şi oile. Locuiesc în Madrid, dar provin din sat. Vin în fiecare an, cu nepotul meu. Mi-am luat şi umbrela ca să rezist toată ziua."



"Îmi place mult acest eveniment. Cred că am urmărit toate tradiţiile spaniole, dar pe asta o aştept în mod special."



"Un prieten mi-a spus despre acest eveniment şi am decis să vin. Îmi plac foarte mult animalele şi mă bucur să văd oile."



Clinchetul clopoţeilor de la gâturile animalelor s-au sincronizat perfect cu muzica tradiţională spaniolă.



Protestul se află la a 13-a ediţie. Păstorii insistă anual ca autorităţile să protejeze cei 125 de mii de kilometri folosiţi pentru transhumanţă. Ciobanii susţin că multe dintre aceste căi sunt distruse în favoarea construcţiilor.