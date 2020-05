Protest pe străzile Capitalei. Administratorii mai multor companii de transport internaţional cer reluarea curselor

Administratorii mai multor companii de transport internaţional au scos pe străzile Capitalei zeci de autocare şi au circulat în coloană minute în şir. Astfel au vrut să atragă atenţia autorităţilor să ia o decizie mai curând privind reluarea activităţii, suspendată total de la declararea stării de urgenţă, acum două luni.

După expirarea perioadei, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a decis ca interdicţia să rămână în vigoare până la sfârşitul lunii iunie. Cei care au afaceri în domeniu spun că au ajuns la capătul puterilor.

"Când e şomaj tehnic, eu trebuie să ofer salariile cel puţin în jumătate. Dar eu nu am bani, prima lună, a doua, a treia, a patra. Am şi credite, leasinguri şi situaţia e foarte complicată", a spus patronul unei companii de transport, Gheorghe Grosu.

"Am lucrători pe care nu i-am scos în şomaj tehnic. Mai vindeam una, alta şi mă achit, le dau salariu, pentru că au şi ei familii. Şi piese, şi lucruri din casă, tot ce am putut, am vândut ca să-mi pot întreţine lucrătorii. Oricum, unii dintre ei tot au plecat", a menționat patronul unei companii de transport, Petru Saviuc.

Şi şoferilor le e greu.

"Am mai avut nişte bani strânşi şi acum se termină. Suntem nevoiţi să ieşim, îi rugăm şi pe şefii noştri, suntem gata să lucrăm şi o săptămână fără întrerupere, numai să hotărască ceva cu noi", a afirmat şoferul de curse lungi, Ion Oleinic.

Preşedintele Asociaţiei Patronale a Transportatorilor si Serviciilor Auxiliare spune că deşi cursele legale au fost întrerupte, cele ilicite s-au înmulţit.

"Sunt scheme bine puse la punct. Autoturisme care au acte de taxi trec pe la culoarul marfar. Asta este una dintre variante. O altă variantă este că vin transportatori internaţionali care nu sunt din Republica Moldova. Sunt străini, sunt din Federaţia Rusă, din Ucraina, din Cehia. Aceştia vin până în vamă, debarcă pasagerii şi îi lasă să treacă pe jos", a spus preşedintele Asociaţiei Patronale a Transportatorilor si Serviciilor Auxiliare, Eugeniu Galupa.

Reprezentanţii companiilor de transport sunt gata să respecte orice condiţii pentru reluarea activităţii. Consilierul premierului a declarat că decizia depinde de măsurile luate de alte ţări.

"Cred că acest gen de activităţi va fi reluat, pentru că necesitatea de mobilitate a oamenilor este evidentă, dar sunt absolut sigur că toate statele, în special statele europene, vor impune şi nişte condiţii speciale pentru perioada asta, pentru situaţia epidemiologică şi aceste cerinţe speciale va trebui să fie satisfăcute şi de noi", a comunicat consilierul prim-ministrului, Vitalie Dragancea.

Preşedintele Asociaţiei Patronale a Transportatorilor şi Serviciilor Auxiliare a anunţat că dacă nu vor primi un răspuns de la autorităţi, de marţi vor avea proteste zilnice.