PROTEST la Primărie. Localnicii din Truşeni au cerut să le fie suplimentat numărul de microbuze, care circulă spre oraş

Embed:

Câţiva locuitori din satul Truşeni, municipiul Chişinău, au protestat din nou în faţa Primăriei Capitalei. Oamenii au cerut să le fie suplimentat numărul de microbuze, care circulă spre oraş, deoarece nu au cu ce să ajungă la muncă sau la studii. De asemenea, ei vor ca autobuzul numărul 17 să circule până la ora 22.00.



"Pentru ei principalul e ca locuitorii Capitalei să aibă cu ce merge, dar truşenienii că sunt de la sat... lasă că ţăranii vor răbda", a spus un locuitor la comunei Truşeni.



La manifestaţie au participat doar patru persoane în loc de 50, câţi au fost anunţaţi. Cei câţiva protestatari susţin că au fost puţini, deoarece ceilalţi nu au avut cu ce să ajungă în Chişinău:



"Azi nu am fost.- Dar aţi ştiut? - Nu am ştiut, toamna am fost, dar de azi nu ştiam. Foarte rău la noi în Truşeni, permanent întârziem la serviciu".



"Foarte greu, sunt pline rutierele.- A fost organizat un protest în faţa primăriei aţi ştiut? - Am ştiut, dar nu am fost. - Dar de ce nu aţi plecat? - Pentru că am alte chestii".



"Vin cu întârziere sau înaintea autobuzului ei sunt şmecheri şi iau lumea care aşteaptă autobuzul. Câteodată este loc, câte odată nu".



Oamenii se plâng şi pe comportamentul şoferilor de microbuze:



"Am rugat şoferul, vă rog frumos daţi căldura mai încet. El a scos patru lei şi m-a dat jos din rutieră. Aşa nu se face".



Primarul comunei Truşeni, Ion Apostol, spune că problema poate fi rezolvată doar de reprezentanţii Direcţiei Transport a Chişinăului.



"Reacţionăm la toate solicitările cetăţenilor. Dar toate întrebările la direcţia transport, ei graficul îl aprobă, transportul e a lor. Cu părere de rău", a declarat primarul comunei Truşeni.



Administratorul liniei de microbuz 135, care circulă din Chişinău spre Truşeni, spune că localnicii exagerează şi că, zilnic, 25 de vehicule transportă pasagerii.



"Circulă după grafic, în regim normal, ieri au fost mai puţine maşini, au fost şi mai puţini călători. Am fost verificaţi şi de direcţia de transport şi parcă tot normal. Ele sunt încărcate nu putem să negăm acest lucru", a menţionat Sergiu Olari, administratorul rutelor.



Un protest similar a avut loc în noiembrie 2017. Atunci, primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu a cerut ca problema să fie soluţionată cât mai repede, iar în scurt timp pe cursa Chişinău - Truşeni au fost puse încă opt microbuze.