PROTEST la Primărie. Apărătorii animalelor cer demisia șefului Centrului de sterilizare, Roman Trahtman

Un nou protest la Primărie. Lipsa de transparență și nerespectarea drepturilor animalelor sunt doar câteva dintre reproşurile aduse șefului Centrului de sterilizare din Capitală.

Mai mulți apărători ai patrupezilor au cerut demiterea lui Roman Trahtman, pe motiv că acesta nu-și exercită corespunzător atribuțiile, iar animalele din stradă în continuare sunt chinuite.

Viceprimarul Capitalei, Ilie Ceban, le-a promis protestatarilor că va evalua activitatea funţionarului, iar dacă vor fi depistate abateri, Roman Trahtman va fi demis.



Protestarii afirmă că la mai bine de un an de când Roman Trahtman a devenit șef al Centrului de sterilizare din Chişinău, situaţia câinilor vagabonzi rămâne critică.



"El a avut suficient timp, dar nu s-a descurcat. Noi vedem cum el se laudă în live-uri pe pagina sa, dar acțiuni reale noi nu am văzut. De aceea, noi cerem demiterea acestuia", a menţionat un bărbat.



Unii apărători ai animalelor spun că maidanezii în continuare sunt prinși cu plase din fier, astfel încât ajung la azil plini de răni:



"În loc să prindă câinii agresivi, ei prind câinii sterilizați, câinii mici sau pe cei bătrâni. Animalele nu se sterilizează, iar medicamentele dispar. Ei trebuie să prindă câinii agresivi".



Șeful Centrului de sterilizare din Capitală spune că situaţia câinilor vagabonzi nu poate fi schimbată peste noapte. Funcţionarul mai spune că se lucrează la o metodă inofensivă de prindere a maidanezilor, dar pentru implementarea acesteea este nevoie de timp şi bani.



"Noi nu putem să le oferim tuturor animalelor ceea de ce au nevoie. Multe într-adevăr mor, dar ele mor și afară. Noi am făcut tot posibilul ca acestor animale să le fie confortabil", a declarat șeful Centrului de sterilizare din Chișinău.



La începutul lunii mai a fost efectuat un audit la Necropola de animale din Capitală, în cadrul căreia este şi Centru de Sterilizare a maidanezilor, iar inspectorii au depistat mai multe nereguli. Responsabilii de la Primăria dau asigurări că persoanele vinovate au fost deja sancţionate, iar unele chiar eliberate din funcţie. Viceprimarul Ilie Ceban nu a dat însă nume.