PROTEST LA PRIMĂRIA CHIŞINĂU. Oamenii, indignați de mirosul urât din Capitală

Mirosul urât din Capitală i-a făcut pe oameni să iasă la protest. Zeci de persoane s-au adunat în faţa Primăriei Chişinău pentru a cere ca autorităţile care au permis ca râul Bîc să ajungă într-o stare atât de gravă să fie pedepsite. Unii au adus un bazin gonflabil, pe care l-au umplut cu apă din râul Bîc.



"Vrem un aer curat, vrem să respirăm. Noi ne-am săturat să purtăm mască. Dacă oamenii de acolo, de sus, sunt bine mersi, aici, în Chişinău şi respiră bine, noi respirăm rău şi ne pare rău că am ajuns în starea deplorabilă în care suntem."



"Conducerea noastră nu trebuie să se odihnească în Bali. Trebuie să se organizez şi, chiar la râul "Bîc", chiar lângă staţia de epurare să meargă împreună cu familia, cu copiii."



"Sunt foarte supărată pe ceea ce se întâmplă cu râul Bîc, pentru că el este oglinda conştiinţei noastre şi, de aceea, este pur şi simplu stupid că noi, oameni civilizaţi, care facem rachete care zboară spre lună,nu putem să rezolvăm această problemă."



La manifestaţie au participat zeci de oameni, ca trăiesc în localităţi prin care trece râul Bîc, dar şi cetăţeni care s-au solidarizat cu cei care se confruntă cu problema mirosului urât.



"Eu vin din Orhei, dar, după câte am simţit aici, este un miros insuportabil şi cred că... Am venit cu un simplu mesaj: "Hai să nu purtăm numele râului "Bîc"."



La protest a participat şi fostul director al "Apă Canal Chişinău", care spune că cei responsabili încearcă să muşamalizeze situaţia.



"În momentul în care tot oraşul ştia că pute, hai să spunem lucrurilor pe nume, cei de la "Apă Canal" şi cei de la Primărie, iniţial, susţineau că nu, nu pute. Păi, sau avem nasuri diferite, sau banii miros puţin altfel", a spus VERONICA HERŢA, fost şef la S. A. "Apă Canal Chişinău".



Pe de altă parte, un grup de protestatari au venit cu pancarte împotriva Veronicăi Herţa şi a fostului primar Dorin Chirtoacă, spunând că anumei ei se fac vinovaţi de situaţia creată.



Organizatorul manifestaţiei spune că va ajunge în instanţă, pentru ca cei vinovaţi să plătească.



"Noi avem mizerie aruncată de zeci de ani în Bîc, cine apără interesele acestui râu? El e parte din noi, din ecosistem. L-am murădrit, am făcut canalizare din el, cum se poate aşa ceva. Mergem în judecată, să strângem mii de semnături, să-i obligăm, aţi făcut mizerie, ca la şcoală, ai făcut caca, vino şi strânge", a spus SERGIU POSTICĂ, organizatorul manifestaţiei.



De câteva săptămâni, Capitala este sufocată de un miros urât care vine de la staţia de epurare. Reprezentanţii "Apă Canal Chişinău" au declarat că de vină ar fi doi agenţi economici, care aruncă deşeuri în râul Bîc, lucru negat de companiile vizate.

Procuratura Generală a deschis două cauze penale pe acest fapt. Între timp, Agenţia de Mediu a făcut publice rezultatele probelor luate de la staţia de epurare. Testele au arătat că nivelul de detergenţi depăşeşte limita admisibilă de aproape 50 de ori, iar cel de azot amoniacal de 43 de ori.