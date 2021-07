PROTEST la Preşedinţie. Un grup de agricultori au lăsat câteva lăzi cu fructe

Oamenii spun că banii care s-au alocat pentru alegerile anticipate ar fi trebuit redirecţionaţi în agricultură, pentru că acest an este unul dificil. Fermierii au lăsat pe scările Preşedinţiei şi trei lăzi cu cireşe, piersici şi roşii.



"- Noi avem livezi cu mere. - Şi aţi avut de suferit? - Da, uitaţi-vă, prunele au fost bătute de grindină. Ministerul Agriculturii nu activează acum, noi nu avem Guvern, avem preşedinte. - Preşedintele are alte obligaţii. - Bine că au alocat bani ca să fie deschise mai multe secţii de votare peste hotare", a menționat un agricultor.



"Am venit să cerem ajutor pentru gospodăriile agricole. La noi a fost grindină puternică, ploi. Vedeţi, merele, prunele au fost toate bătute de grindină. Am pierdut mult. - Veţi avea roadă în acest an? - Doar fructe pe care le vom da la fabricile de suc", a spus un alt fermier.



"Toată roada va merge la suc şi de obicei, nu ştiu cine pune preţurile, dar sunt de 25 de bani. Noi am mai avut aşa cazuri şi am vândut cu 25 de bani. Spuneţi, vă rog, cum ne vom recupera cheltuielile, pesticidele sunt foarte scumpe, motorina şi tot ce mai cheltuim pentru a cultiva", a menționat un alt agricultor.



"Grindina ne-a bătut merele, prunele, să ne ofere ceva ajutor. - Cât la sută din recoltă aţi pierdut? - 70 de procente. 16 hectare au plecat", a spus un fermier.



Comunicatorul Președinției, Sorina Ştefârţa, a catalogat manifestaţia drept un protest electoral.