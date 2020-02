PROTEST la Piaţa centrală. Mai mulţi comercianţi au venit la muncă cu pancarte

Riscă să rămână fără salarii şi fără loc de muncă. Vorbim despre peste 60 de vânzători, care închiriază spaţii în faţa la Gara Centrală Chişinău, unde îşi comercializează marfa.

Aceştia susţin că încă din vară, sunt intimidaţi şi presați de administraţia gării, care ar dori să demoleze magazinele, pentru a folosi terenul în alt scop.

Vânzătorii au închiriat magazinele de la un agent economic, care spune că a investit în această afacere peste două milioane de dolari. De cealaltă parte, administraţia gării susţine că investitorul are datorii de milioane de lei la serviciile comunale.

Mai mulţi comercianţi ai gheretelor din faţa Gării Centru au venit azi la muncă cu pancarte. Mesajele de pe acestea le-au adresat administraţiei Gării dar şi primarului general, Ion Ceban.



"Foarte mult ne deranjează, venim la muncă, iar adesea nu avem apă la robinet, săpături acum pe sub gheretă, la ce să ne mai aşteptăm? Vii la muncă, dar nu ştii de ce să te apuci, să vinzi sau să iai lopată şi să faci curat. Nu am fost preîntâmpinaţi, în primul rând."



"A fost stopată apa în primul rând, în al doilea rând au săpat aici totul, e un dezastru, cumpărătorii când văd aşa ceva nici nu au dorinţă să intre în magazin. Eu am lucrători, eu trebuie să le achit salarii."



Reprezentanţii investitorului spun că au depus mai multe plângeri în adresa organelor de drept.



ANASTASIA FRAI, reprezentanta firmei investitoare: "Intimidările au început din vară, s-a deconectat apa, s-a vandalizat acum pavajul, ţevi de canalizare inundate, iar în acest caz, agenţii economici, 63 la număr, au pierderi colosale zilnic. Plîngeri sunt la Procuratură, la administraţia Gărilor Auto Moderne, dar fără răspuns."



De cealaltă parte, directorul Întreprinderii "Gările Auto Moderne" susţine că, în prezent, au loc lucrări de reparaţie şi de modernizare a gării, iar investitorul care deţine magazinele în cauză, ar avea datorii de peste şase milioane de lei.



"Întreprinderea care gestionează suprafețele date are datorii mari atât la plata locațiunii de milioane de lei, cât şi la serviciile de consum, apa şi canalizare. Compania noastră achită în mod regulat şi constant furnizorului de apă, canalizare", a declarat Iurie Moroz, directorul ÎM "Gările Auto Moderne".

Am încercat să o contactăm pe consiliera primarului general, Natalia Ixari, pentru o reacţie, dar, deocamdată, aceasta nu ne-a răspuns la telefon.

Amintim că săptămâna trecută, Ion Ceban a declarat că poartă discuţii cu administraţia Gării Centrale pentru a muta o parte din parcul auto al gării la altele două din oraş, iar în zonă să apară o parcare supraetajată.

Nu este clar, dacă, aceste planuri au legătură cu situaţia comercianţilor nemulţumiţi.

Ultimii spun că nu vor ceda şi intenţionează să protesteze, inclusiv în faţa Primăriei municipiului Chişinău.