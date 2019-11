Protest la Parlament pentru susţinerea Maiei Sandu: Noi nu cedăm, lupta continuă (VIDEO/FOTO)

(UPDATE 13:30) Protestul s-a încheiat.

(UPDATE 13:26) Unicul Guvern al poporului este cel al Maiei Sandu. Noi nu cedăm, lupta continuă, a spus o protestatară.

(UPDATE 13:20) Protestatarii au citit un proiect de rezoluţie, care va fi adus la cunoștință Pardidelor parlamentare și extraparlamentare, populației și ambasadelor acreditate la Chișinău.

(UPDATE 13:12) Igor Grosu, discurs lângă protestatari: Viaţă fără putere nu există. Ei sunt corupţi, se tem de justiţie corectă. Noi nu suntm vitrină, va trebui să ieşim în stradă vom ieşi, dar la Dodon nu ne mai întoarcem. Suntem în opoziţie, luptăm. Viaţa lor nu va fi dulce de astăzi înainte. Noi rezistăm. Vă mulţumesc că sunteţi aici, nu ne e ruşinem să mergem în sate şi să discutăm. Trebuie să luptăm. Noi, Blocul ACUM, ne vom retrage în şedinţă şi vom lua deciziile de mai departe.

(UPDATE 13:10) Dodon la puşcărie, jos Dodon, spun manifestanţii din faţa Parlamentului.

(UPDATE 13:07) Andrei Năstase: Vă mulţumim că sunteţi alături de noi. Am dorit o justiţie corectă şi un procuror liber. Nu ne rămânem decât să continuăm lupta noastră. Capul sus, oameni buni.

Noi nu cedăm, scandează protestatarii.

(UPDATE 13:03) Maia Sandu, discurs lângă protestatari: Vă mulţumesc că sunteţi aici. Ei au vorbit frumos câteva luni de zile, că vor o ţară pentru oameni, iar când şi-au dat seama că le lichidăm schemele, când au înţeles că noi nu doar vorbim, au înţeles că s-ar putea să vină un Procuror independent, atunci ei s-au speriat. Am ştiut că va fi greu şi am încercat, am mers mai departe, dar acum se pare că va trebui să fim uniţi şi să nu ne lăsăm descurajaţi şi să mergem mai departe. Cel mai important lucru este acum să nu ne supărăm, să nu pierdem încrederea. Noi suntem puternici şi trebuie să mergem până la capăt.

Maia Sandu a venit în faţa protestatarilor, iar oamenii strigă bravo Maia Sandu.

(UPDATE 12:57) Noi nu cedăm, scandează oamenii din faţa Parlamentului. De azi, toţi vom fi la protest.

(UPDATE 12:55) Unii manifestanţi au început să plângă.

(UPDATE 12:54) Aşteptăm deputaţii din Parlament să vină aici şi o aşteptăm şi pe doamna premier Maia Sandu, spune o protestatară.

(UPDATE 12:53) Manifestant: Suntem martori cum s-au spulberat speranţele noastre. Ei au decis să pice Guvernul.

(UPDATE 12:51) Protestatarii scandează susţinem Guvernul Maia Sandu, după ce moţiune a fost votată de Parlament, iar Guvernul a picat.

(UPDATE 12:32) Protestatarii ascultă discursul premierului Maia Sandu: Am înţeles că sunteţi împotriva justiţiei. Astăzi aţi trădat acest popor. Vă este frică de justiţie adevărată. Nu vă place justiţa liberă, ci jocurile murdare. Acest popr iubeşte libertatea. Acest popr va fugări orice impostor care le calcă libertatea în picioare. Ştim că intrăm într-o guvernare complicată. Am făcut coaliţie ca să salvăm oamenii de sărăcie. Îmi pare rău că vă lăsaţi folosiţi şi nu puneţi rezistenţă, astăzi cei speriaţi sunt mai mulţi. Astăzi aveţi de luat o decizie pentru care o să răspundeţi în faţa alegătorilor şi a cetăţenilor Republicii Moldova.

(UPDATE 12:36) Octavian Țîcu rostește un discurs la tribuna Parlamentului: Se fură miliarde şi noi râdem în Parlament. Vă invit să daţi dovadă de responsabilitate, să lăsaţi acest Guvern în picioare, iar dacă nu să aveţi o viziune ce faceţi mai departe. Pentru Moldova, salvarea este Unirea.

(UPDATE 12:25) Protestatar: În timp ce Guvernul Maiei Sandu caută soluţii, cineva caută cum să oprească această bunăstare. Guvernul Sandu a arătat că în cea mai tristă situaţie mai avem speranţă la o viaţă bună, numai dacă votul PSRM de astăzi nu va arunca ţara în haos, de votul lor depinde astăzi. Ori PSRM renunţă la moţiune, ori aruncă ţara în haos. De ce socialiştii vor să ne arunce în beznă? De votul lor depinde astăzi ce urmează. Una este sigur, doamna premier a declarat ferm: ori din stradă, ori de la Guvern va continua lupta.

(UPDATE 12:23) Manifestanţii strigă: Jos Dodon.

(UPDATE 12:15) Manifestanții ascultă discursul deputatului Alexandru Slusari.

(UPDATE 12:11) Ion Grosu: Preşedintele Dodon a preferat să paseze acest Guvern Blocului ACUM. A crezut că nu vom reuşi, dar noi am reuşit, am adus resurse financiare, am facut un buget al solidarităţii şi asta i-a nemulţumit, de asta e frustrat Igor Dodon. Dodon e un personaj frustrat şi obsedat. Am fost sinceri şi cinstiţi tot timpul. Noi o să luptăm în continuare.

(UPDATE 12:02) Manifestanţii ascultă şedinţa Parlamentului, unde au loc luările de cuvânt.

Pavel Filip de la tribuna Parlamentului: Guvernul Sandu va intra în istorie ca primul Guvern care în cinci luni n-a venit cu niciun proiect pentru oameni, nu Guvernul va fi demis, ci Maia Sandu a decis să plece, prin acest lucru lansându-se în campania electorală pentru alegerile prezidențiale. E un act disperat să reveniţi în opiziţie acolo unde vă simţiţi bine. Nu ştiţi să acţionaţi pentru, ci doar împotrivă. Aţi avut toată puterea, aţi dat afară pe cine aţi vrut, aţi numit pe cine aţi vrut. Aţi decis să părăsiţi corabia în prag de iarnă fără buget, lăsând oamenii fără speranţă. Partidul Democrat va vota pentru această moţiune de cezură.



(UPDATE 12:00) Sunt Mihail Druţă şi vin din Parma, Italia: Eu am fost unul dintre votanţii de Independenţă de la 27 august 1991. Dorim relansarea procesului democratic. Un grup de deputaţi din Parlamentul Independenţei, noi ne-am sfătuit să pregătim un proiect de rezoluţie, care va fi adus la cunoștință Pardidelor parlamentare și extraparlamentare, populației și ambasadelor acreditate la Chișinău.

(UPDATE 11:56) Protestatar: Vrem Guvern pentru popor, nu pentru uzurpator. Dragi cetăţeni, astăzi, suntem aici pentru a susţine Guvernul Maiei Sandu.

(UPDATE 11:52) Motivul pentru care suntem astăzi aici este justiţie independentă. Vrem justiţie corectă. Noi nu cedăm. Justiţia nu se vinde.

(UPDATE 11:51) Manifestanţii scandează: Jos moţiunea. Vrem Guvern pentru popor.

(UPDATE 11:50) Protestatar: Prezenţa dvs aici este foarte importantă. Voi veţi deveni mesagerii acestui adevăr din localităţile din care aţi venit.

(11:49) Runda de întrebări răspunsuri din Legislativ a luat sfârşit. Oamenii veniţi la Parlament scandează: Susţinem Guvernul Maia Sandu.

(UPDATE 11:22) Protestatar: Jos Dodon. Este clar cine munceşte pentru oameni şi cine doar vobeşte. Această moţiune este o farsă.

(UPDATE 11:10) Maia Sandu din plen: Trebuie Procuratură, miniştrii nu sunt procurori.

(UPDATE 11:09) Susţinem Guvernul Sandu, scandează protestatarii.

(UPDATE 11:05) Ministrul Finanţelor: A fost elaboratul proiectul pu 2020 pentru a realiza creşteri salariale, avem nevoie de surse de finanţare. În buget sunt incluse surse de finaţare din partea României, credit de 200 de mil de euro, bani de la UE, tranşa a treia de 30 mil de euro, şi un împrumut din partea Băncii Mondiale - 50 mil de euro. Aceesarea acestor fonduri va depinde de reformele Guvernului.

(UPDATE 11:00) Igor Grosu: Eu am să vorbesc despre viitor. Proiectele importante sunt pe rol, aşteaptă raioanele. Vreau să întreb, cât de mult acest proiect de buget depinde pentru 2020 depinde de asistenţa externă şi în ce proporţie?



(UPDATE 10:58) Maia Sandu, răspuns la întrebarea lui Dumitru Diacov: Avem o singură dragosete şi se numeşte dragostea de popor. Mai departe lucrurile pot fi bine, dacă toată lumea vrea ca justiţia să fie una corectă. Avem cele mai bune intenţii şi noi respectăm legea. Dacă împărtăţiţi dragostea pentrtu popor o să luaţi o decizie în favoarea justiţie corecte.

(UPDATE 10:56) Democratul Dumitru Diacov: Avem şi astăzi emoţii. Am mai fost martori la aşa eveneminte, dar acum avem un sentiment confuz. Îmi pare că chestia cu Procurorul a fost un pretext pentru acest concurs. Cred că problema procurorului era simplu de rezolvat, dacaă participanţii coaliţiei se aşezau şi discutau. Noi nu avem nicio pretenţie, numiţi pe cine doriţi, important să se ducă să facă regulă în stat. Altceva vreau sa întreb daomnă premier. O dată cu depunerea moţiunii, se fixează decesul coaliţiei, sau terminarea dragostei dintre aceasta. Toate lumea plină de emoţii. Spuneţi, am avut discuţii şi împărtăţim multe discuţii, dar spuneţi cum vedeţi mai departe activitatea Guvernului, pentru că dacă s-a terminat o dragoste trebuie să înceapă alta. Dvs. sunteţi în stare să vă îndrăgostiţi de altcineva să conduceţi acesti guvern?



(UPDATE 10:43) Manifestanţii ascultă runda de întrebări răspunsuri care are loc în plen.

(UPDATE 10:25) Protestatarii scandează BRAVO pentru Maia Sandu.

(UPDATE 10:13) Maia Sandu: Vreau să vă adresez o singură întrebare de ce vă afalţi aici, cei care sunteţi deputaţi ai Parlamentului Republicii Moldova? Cred că răspunsul la această întrebare va ghida decizia de astăzi şi sper că măcar unii dintre voi să conştientizeze responsabilitatea în faţa cetăţenilor. Oamenii nu s-au aşteptat la miracole în 5 luni. Am adus asistenţă financiară de peste 2 miliarde de lei. În decembrie mai trebuie să primim 600 mil. de lei. Bugetul solidarităţii pentru anul 2020 prevede ajutoare pentru cei nevoiaşi, am crescut aceste plăţi, dar le promitem ca va creşte şi mai mult în 2021. Bugetul solidarităţii include creşterea ajutorului pentru perioada rece a anului şi extiderea programului pentru mai multe familii. Venim cu un program nou pentru pensionarii cu o pensie mai mică de 1.500 de lei pe lună. Propunem o alocație pentru energia electrică, care să acopere parțial cheltuielile pentru consumul de energie electrică. Ne propunem să acoperim un număr de 400 de mii de pensionari. Din păcate, atât de mulți oameni au pensia mai mică de pragul de 1.500 de lei. Propunem să majorăm puțin indemnizația pentru veteranii războiului de pe Nistru, de la 100 la 300 lei pe lună. Venim cu anumite măsuri care să corecteze legea salarizării, pentru că ea a defavorizat anumite categorii de oameni. De exemplu, creștem clasa de salarizare pentru învățători și educatori. Îi aducem la nivelul clasei de salarizare pentru profesori. Mai sunt câteva categorii de bugetari care lucrează în penitenciare, angajați ai Ministerului de Interne, angajați ai Ministerului Apărării care au fost defavorizați când s-au făcut schimbări în legea salarizării. Facem economii unde se poate. Luăm de la tot felul de instituții publice care și-au făcut planuri să cumpere una-alta. Le spunem să mai aștepte cu lucruri care nu-s atât de necesare. Instituțiilor li s-a cerut să revadă bugetul și să economisească acolo unde nu e absolut necesar. Oamenii de afaceri se simt liber. Investitorii străini ne vizitează tot mai des. În 2020 urmează proiecte în toate domeniile în valoare de 830 de mil. de euro. Guvernul şi-a pus ca scop să facă regulă. În cinci de luni de zile avem nişte rezultate. În 5 luni am închis nişte robinete la vamă. Am promis să facem ordine şi asta facem. Reforma Justiţiei este piatra de temelie a Guvernului acum. Noi ne dorim justiţie adevărată. E simplu, asta vrea întreaga societate. Noi am promis oamenilor dreptate. Justiţia trebuie să devină liberă. Astăzi veţi răspunde prin votul dumneavoastră. Votul de astăzi înseamnă un vot contra suportului bugetar din partea UE. Votul de azi e lovitură în adresa ţării. E o mare responsabilitate acest vot şi sper să puteţi privi în ochi oamenii care aşteaptă de la voi o viaţă mai bună.

(UPDATE 10:12) Protestatarii ascultă discursul premierului în plenul Parlamentului.

(UPDATE 10:06) Oamenii veniţi la Parlament strigă: Dodon trădătorul. Susţinem Maia Sandu.

(UPDATE 10:05) Domnule Dodon, Moldova nu se vinde. Vrem justiţie corectă, a spus un protestatar.

(UPDATE 10:02) Protestarii scandează: Noi suntem cu Maia, vrem Guvern pentru popor. Dodon la puşcărie.

(UPDATE 10:01) Susţinem Guvernul Maia Sandu, scandeajă manifestanţii veniţi la Guvern.

(UPDATE 10:00) Protestatar: Maia Sandu este o persoană integră. O susţinem. Iar Igor Dododn îşi face interesul, alături de gaşca lui şi Rusia. El nu este preşedintele ţării şi a lui Putin.

(UPDATE 09:50) Oamenii au început să se adune în faţa Parlamentului.

(09:30) Astăzi este zi decisivă pentru Guvernul Sandu. În acest context, susţinătorii premierului au anunţat că vor ieşi la protest, în faţa Parlamentului, începând cu ora 10:00.

Potrivit organizatorilor, acţiunea vine să împiedice adoptarea în Parlament a moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Sandu.

Ieri, reprezentanţii PAS şi PPDA au anunţat manifestaţii în sprijinul Guvernului Sandu.

PUBLIKA.MD aminteşte că, astăzi, Parlamentul se reuneşte în şedinţă plenară de la ora 10:00, pentru a dezbate moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului de Miniştri, depusă de fracţiunea Partidului Socialiştilor.