Protest la Parlament. Mai mulți oameni cer deputaților să ia măsuri pentru redresarea economiei

Vor să muncească! Zeci de reprezentanţi ai businessului mic şi mijlociu, precum şi comercianţi de la pieţele din Capitală, au protestat în faţa Parlamentului, cerând redeschiderea afacerilor. Oamenii spun că nu mai au nicio sursă de venit şi au ajuns la limita existenţei, iar statul nu-i ajută cu nimic.



"Au pus nişte interdicţii care fac oamenii să rămână fără surse de existenţă. Mulţi dintre micii producători, nu doar eu, am falimentat deja, iar alţii sunt în prag de faliment."



"Nu mai vrem să fim ţinuţi în casă, avem credite, copii şi nu ne-a rămas niciun leu. De aceea am venit să protestăm, n-avem cu ce ne hrăni copiii, n-avem cu ce achita facturile."



În faţa protestatarilor au ieşit câţiva deputaţi, printre care preşedintele grupului PRO MOLDOVA, Andrian Candu, deputatul PRO MOLDOVA, Vladimir Cebotari, şi parlamentarul PAS, Vladimir Bolea.



"Proiectul de lege legat de force major se află acum pe masă la Ministerul Justiţiei. El trebuie să dea aviz înainte ca să ajungă în Parlament. În mod normal, în situaţia de force major ar trebui să mergeţi la Camera de Comerţ şi să renegociaţi contracte de credite şi orice", a spus VLADIMIR BOLEA, deputat PAS.



"Noi suntem la curent cu ceea ce se întâmplă în mediul de afaceri. Noi am venit cu propuneri: forţa majoră pentru chirii, despre credite. Noi considerăm că statul nu a acţionat corect când a luat asemenea măsuri, de aceea propunerile noastre sunt şi acum în plen, dar şi la Curtea Constituţională", a zis ANDRIAN CANDU, preşedintele grupului PRO MOLDOVA.



Reprezentanţii businessului mic şi mijlociu, precum şi comercianţii de la pieţele din Capitală au anunţat că vor protesta şi vineri. Potrivit ultimei decizii a Comisiei Extraordinare pentru Sănătate Publică, pieţele din Chişinău rămân închise cel puţin până la sfârşitul lunii mai, iar afacerile din domeniul HoReCa sunt sistate până în data de 30 iunie.