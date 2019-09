Protest la judecătoria Chișinău. Oamenii cer eliberarea deputatei Marina Tauber (FOTO/VIDEO)

Marina Tauber a fost dusă astăzi de mascați la judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Ciocana, deoarece procurorii au cerut să fie plasată în arest pentru 30 de zile. Deputata a declarat că este nevinovată și speră la o decizie corectă din partea judecătorilor.

"- Ce aveţi de spus? Vă recunoaşteţi vinovăţia?

- Eu de mai multe ori am spus că nu sunt vinovată. Nu recunosc vina.

- Ce vă incriminează procurorii?

- Sincer vorbind, încă nu am înţeles", a spus Tauber.

În același timp, în fața judecătoriei s-au adunat mai mulți susținători ai partidului ȘOR care au venit să ceară eliberarea Marinei Tauber. Oamenii au scandat în cor minute în șir că vor dreptate și au cerut eliberarea de sub arest a deputatei.

"- Protestăm pentru neregulile făcute.

- Ce anume?

- Eu nu înţeleg de ce le încurcă Partidul Şor, pentru ce? Ei se străduie pentru popor, dar nu pentru buzunarul lor, eu cred aşa. Din ce omul face mai bine, trebuie de ajutat, dar nu de pus piedică şi de încurcat"



"Dacă au de arestat sau de făcut ceva pe dreptate lasă să o cheme cu citaţie să vină, să o ia, dar nu ca la drumul mare, să o prindă, să o scoată şi să o ducă. Eu am privit foarte de multe ori la televizor cum ea răspundea la întrebări, nu s-a eschivat niciodată"



"Am venit să luptăm pentru doamna Marina noastră Tauber. Să o scoatem, pentru că o pedepsesc fără motiv. Trebuie de dat drumul ei şi de închis pe Dodon, pe Maia Sandu."



Marina Tauber a fost escortată din sala de judecată înainte ca judecătorii să iasă în deliberări. Aceasta a reuşit să facă şi câteva declaraţii în faţa presei.



"De mai multe ori am insistat ca să fie audiată doamna Greceanîi, preşedinte al Parlamentului, pentru că soţul ei se regăseşte în raportul Kroll ca beneficiar."

Şedinţa de judecată programată pentru astăzi pe numele Reghinei Apostolova a fost amânat pentru mâine, 19 septembrie, la ora 12:00.