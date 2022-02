Protest la Hîrbovăţ: Sătenii cer să fie interzisă circulaţia camioanelor de mare tonaj prin localitate (FOTOREPORT)

Sătenii din Hârbovăţ au ieșit la protest în faţa primăriei, cerând să fie instalate indicatoare care interzic circulaţia camioanelor de peste 20 de tone. Oamenii spun că din cauza vitezei şi greutăţii vehiculelor s-au pomenit cu fisuri în pereţii caselor. Unii și-au făcut reparație, dar în zadar.''Mi-am făcut holul, după asta, uite, şi podul a căzut în această vară şi iar cade. La vale de casă e crăpat, la deal e crăpat, în casă am crăpături peste tot. Aici când trec maşinile nu poţi dormi în casă, o vuială de prăpădenie. '', a spus Svetlana Banu, locuitoare a satului Hârbovăţ.Şi ceilalţi săteni ne-au spus că nu mai au linişte din cauza camioanelor care circulă zilnic prin sat.''Tremură toată casa când trec. La drum, la vale. Ce ne aduc putoarea asta în sat? Să se ducă prin altă parte sau să nu care aici, mor găinile, infecţii aduc.''''Se distrug drumurile, se distrug casele oamenilor şi mirosul ăsta neplăcut.''''La fiecare doi ani fac reparaţie, crapă casa, chiar lângă şosea trăiesc şi trebuie stopat.''''E catastrofă aici. Ei merg de nu te vezi în ogradă de praf.''În timp ce echipa noastră de filmare discuta cu localnicii, un bărbat care s-a prezentat angajat al avicolei ne-a spus că au tot actele în regulă.''În acest moment a trecut un camion care nu depăşeşte 20 de tone. Acolo poliţiştii verifică actele şi permit vehiculelor să treacă.'', a spus Alexandru Babei, reprezentatul unei avicole.Primarul localităţii ne-a spus că a cerut ajutorul mai multor instituţii, dar fără folos.''Către Preşedintele Republicii Moldova, către Ministerul Infrastructurii, către ANTA, într-un final, toate solicitările noastre au fost redirecţionate către Inspectoratul de Poliţie Anenii Noi.'', a spus Rodica Croitor, primarul satului Hârbovăț, raionul Anenii Noi.Poliția din Anenii Noi ne-a spus că a efectuat controale și a aplicat amenzi şoferilor de camioane care depăşeau greutatea admisibilă. Am solicitat o reacţie şi de la Agenția Națională Transport Auto, dar nu am primit niciun răspuns. Alina Merlici, consilierul ministrului Instructurii, Andrei Spînu, ne-a spus că instituția va veni miercuri cu mai multe informaţii referitor la acest subiect.Şi primarul satului Floreni afirmă că din cauza camioanelor de mare tonaj, care trec prin sat, drumul este distrus. Acesta spune că a încercat să discute cu reprezentanţii avicolei pentru a găsi o soluţie, însă aceştia au refuzat.''Toate maşinile circulă cu peste 40 de tone, deoarece nu le este convenabil să aducă cerealele. Am încercat să avem o soluţie, le-am propus ca porţiunile de drum care le folosesc ei să fie reparate şi menţinute de ei.'', a relatat Ruslan Crețu, primarul satului Floreni, Anenii Noi.În satele Hârbovăţ şi Floreni din Anenii Noi locuiesc aproximativ nouă mii de oameni.