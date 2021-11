PROTEST la Guvern. Administratorii rutelor auto au rămas fără şoferi din cauza salariilor mici (FOTOREPORT)

Peste o sută de transportatori auto din toată ţara au protestat, din nou, centrul Capitalei. Aceştia şi-au parcat microbuzele în faţa Guvernului şi au cerut majorarea tarifului pentru călătorie, reducerea tarifului la serviciile de autogară şi întoarcerea TVA pentru motorină.

"Mai întreţii şi maşina, ne mai întreţinem şi pe noi asta e. Benzina este scumpă, asta înseamnă că rămâi în minus", a spus un şofer.



"- Biletele sunt scumpe, benzina este scumpă, oamenii bani nu au să se plimbe. - Pe zi aproximativ câţi călători aveţi?

- Pe zi dacă te duci la cerc poate vreo 10-15 oameni", a declarat un alt transportator.

"Cheltuielile sunt foarte mari, suntem nevoiţi să mai împrumutăm de la prieteni, cumătri", a precizat un alt şofer.



Administratorii rutelor auto susţin că au rămas şi fără şoferi, care demisionează din cauza salariului mic.



"Preţul la motorină a crescut în octombrie comparativ cu anul trecut cu cinci lei. Adică la o zi de lucru asta este 540, 550 de lei în plus", a declarat Veaceslav railean, administratorul unei companii de transport.



"Într-adevăr, fără majorarea tarifului călătorii nu vor avea cu ce să călătorească. Să luăm iarăşi Chişinăul, din 2006 tariful nu a fost revăzut", a explicat Veaceslav Găină, directorul unei companii de transport.



Președintele Consiliului Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, a declarat că a avut nenumărate întrevederi cu reprezentanţii Ministerul Infrastructurii, însă fără un rezultat.



"Am mai cerut în legătură cu pandemia să ni se acorde un adaos, un ajutor financiar la companiile de transport, pentru a achita un adaos. Corupţia la ANTA înfloreşte, transportul ilicit înfloreşte, numărul de pasageri transportaţi legal scade şi asta va duce la majorarea tarifului", a precizat Oleg Alexa.



În urma protestului, Ministerul Infrastructurii a emis un comunicat de presă. Potrivit acestuia, transportatorii au cerut dublarea sau triplarea tarifului pentru o călătorie - de la un leu şi 37 de bani, pentru un kilometru, la un leu şi 85 de bani. Astfel, dacă solictarea ar fi acceptată, o călătorie de la Chişinău la Drochia, care acum costă 109 lei, după majorare, ar putea ajunge la 245 de lei, un preţ nejustificat susţin autorităţilor. Ministerul a precizat că din discuția despre tarife nu poate fi ignorată necesitatea de a investi în modernizarea unităţilor de transport.

Transportatorii susţin că dacă Ministerul nu va veni cu un răspun la solicitări, vor organiza un protest în masă.