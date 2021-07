PROTEST la Edineț. Locuitorii sunt nemulţumiţi de gestionarea proastă a problemelor cu care se confruntă

Şi-au spus nemulţumirile şi au cerut ca să le fie respectate drepturile. Este vorba de zeci de locuitori ai oraşului Edineţ care au protestat, ieri, în faţa Primăriei contra primarului din Municipiu. Aceştia susţin că nu sunt lăsaţi să trăiască în pace de către etnia romă, beau apă murdară, sunt terorizaţi de maidanezi şi nu pot respira din cauza gunoiştii care arde spre oraş.

Mihail Zaim este unul dintre organizatorii protestului. Bărbatul susţine că recent a fost bătut crunt de către trei indivizi de origine romă.



"Eram singur în automobil, în întâmpinarea mea mergeau pe mijlocul drumului trei cetăţeni de etnie romă. Mi-au fost aplicate lovituri cu pumnul, am primit vătămări într-atât de grave că mi-a fost fracturat nasul, am avut echimoze în cap", declară acesta.



Oamenii s-au arătat nemulţumiţi de faptul că unii reprezentanţi ai etniei rome cerşesc, atacă populaţia şi distrug monumentele publice.



"Cunoşteau maşina şi l-au oprit l-au oprit intenţionat, l-au scos şi l-au bătut. A stat în spital. Foarte agresivi, vă spun, ei nu au cuget curat, fiindcă ei toată ziua întrebuinţează băuturi spirtoase."



"Este un monument "Mama îndoliată", în fiecare zi e muzică, sunt dansuri pe monumente. Ei vin şi îşi bat joc."



"Romii cu ce mă deranjează? cu comportamentul lor, cum se comportă îndrăzneţ, obraznic. Ei la monumentul mamei îndoliate, al veteranilor de război au făcut discotecă."



Locuitorii oraşului s-au arătat nemulţumiţi de gestionarea proastă a problemelor cu care se confruntă.



"Gunoiul arde, oamenii respiră, nu pot să deschidă geamurile să respire aer curat, oamenii se sufocă, copiii tot."



"La noi nu e doar gunoişte, dar e groapă de gunoi, jumătate de Edineţ aruncă acolo gunoiul. Aşa un munte de gunoi, miroase, câinii sunt acolo."



"Problema este că nu sunt trotuare, a doua problemă este că nu este ordine în oraş, deşi îl avem pe Cojocari."



"Ruşine la obraz să ai, că noi te-am vrut şi te-am votat! O turmă de câini de la romi, ce înseamnă asta domnul Primar?"



În acelaşi timp Primarul Municipiului a menţionat că altercaţiile au scopul de a-l asupri, iar multe probleme nu ţin de competenţa sa.



"Dacă observaţi am în faţă declaraţia prealabilă, nici o întrebare care sunt aici nu se referă la Primar. Eu pe apă şi canalizare nici nu am fost pregătit azi să invit directorul. Grupul respectiv urmăreşte un scop bine determinat de a destabiliza, de a îngenunchia Primarul în faţa celor de la consiliul raional", a spus Constantin Cojocaru, primarul Municipiului Edineţ.



Potrivit oamenilor legii sunt întreprinse toate măsurile necesare ce ţin de tulburarea ordinii publice de către locuitorii oraşului, indiferent de etnie şi naţionalitate.



"Toate sesizările cu privire la tulburarea ordinii publice, alte încălcări de ordine publică sunt înregistrate, sunt examinate şi se iau decizii legale pe aceste cazuri", a menționat Diana Savciuc, şeful Inspectoratului de Poliţie Edineţ.



Totodată, baronul romilor, Artur Cerari, a spus că orice conflict etnic ar trebui să fie ocolit şi sesizat autorităţilor.



"Ei nu ar trebui aşa să procedeze ca să dezvolte un focar la faţa locului interetnic, dar ei asta vor. Noi suntem un popor foarte paşnic şi nu dorim la nimeni rău", a mai spus Diana Savciuc.



Organizatorii protestului au declarat că vor înainta o petiţie cu referire la problemele cu care se confruntă şi Preşedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu.