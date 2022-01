PROTEST la Comrat. Sute de oameni au ieşit pentru a protesta faţă de scumpirile din ultima perioadă

Sute de oameni au ieşit în centrul oraşului Comrat pentru a protesta faţă de scumpirile din ultima perioadă. Manifestanţii spun că în urma majorării tarifului la gaz şi căldură, nu-şi vor mai putea cumpăra strictul necesar şi au acuzat conducerea ţării şi a autonomiei de lipsă de responsabilitate.



"Consider că nu doar Găgăuzia ar trebui să se mobilizeze împotriva acestei dictaturi, dar întreaga ţară. Dacă voiau să majoreze tarifele, trebuia să existe o comunicare cu societatea, apoi să ia decizii."



”Preşedintele nostru este preocupat de situaţia din Ucraina, dar nu-i pasă că cetăţenii noştri vor îndura foame şi frig."



Solicitată pentru o reacţie, Anastasia Taburceanu, purtătorul de cuvânt al premierului, ne-a declarat că Guvernul nu negociază contractul cu Gazprom, iar ceea ce poate să facă executivul e să ajute cetăţenii, prin compensarea unor cheltuieli. Iar purtătorul de cuvânt al Maiei Sandu a menţionat că este dreptul fiecărui cetăţean de a protesta. Manifestanţii din Comrat au criticat dur şi activitatea başcanului autonomiei, Irina Vlah, şi chiar i-au cerut demisia.



"Ea nu are timp să se preocupe de popor, dar să înveţe limba română şi să se apropie cât mai mult de autorităţile centrale. Cu situaţia din ţară, başcanul trebuia să ia decizii de urgenţă şi să fie aici, alături de noi."



"Başcanul nu mai are ce face în Găgăuzia. Să depună cererea de demisie!"



Am solicitat reacţia asistentului başcanului Găgăuziei la acuzaţiile protestatarilor. Andrei Vedutenco ne-e declarat că Irina Vlah nu poate influenţa tarifele la gazele naturale, deoarece nu a participat la negocierile cu Gazprom. Cât despre solicitarea privind demisia başcanului, asistentul a menţionat că Vlah a fost aleasă cu votul majorităţii cetăţenilor din regiune.



Sâmbătă, în Capitală a mai avut loc un protest faţă de majorarea tarifelor, organizat de simpatizanţi ai Partidului Congresul Civic.