Protest la Berlin: Aproape 20 de mii de oameni au cerut autorităţilor anularea restricţiilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19

În jur de 20 de mii de oameni au manifestat ieri la Berlin pentru a cere anularea restricţiilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19. Cel puţin 18 poliţişti au fost răniţi iar trei au ajuns la spital după ce au încercat să disperseze protestatarii. Oamenii prezenţi la miting susţin virusul nu există.



"Solicităm revenirea la democraţie. Aceste măsuri care ne-au fost impuse, purtarea măştilor, ne-au făcut să ne simţit ca nişte sclavi".



"În lume sunt mii şi mii de cercetători şi medici care nu sunt auziţi, pentru că sunt reduşi la tăcere. Sunt cenzuraţi şi discreditaţi, fiind consideraţi apărători ai teoriilor conspiraţioniste, deşi au condus universităţi întregi. Iată pentru ce protestez".

La un moment dat, protestatarii au cântat "Suntem un popor liber!" după cunoscuta melodie a lui Queen, "We will rock you".

Germania a înregistrat, până acum, peste 211 mii de cazuri de coronavirus şi mai mult de nouă mii de decese, la o populaţie de 83 de milioane. Ţara a renunţat la măsurile stricte de carantină la mijlocul lunii aprilie. Dar sunt impuse în continuare restricţii legate de menţinerea distanţei sociale şi de purtarea măştilor de protecţie.