Protest în faţa Universităţii de Stat din Moldova. Studenții vor să susțină examenele de la distanță (FOTO)

"Eu sunt din raionul Edineţ, chiar din Edineţ. Două sute de kilometri pentru examen cam e complicat. 200 de euro trebuie să ai în buzunar, dacă nu mai mult. Chiria numai o sută de euro şi ca să mănânci încă două săptămâni e încă 200 de euro."Studenţii se tem că s-ar putea infecta cu noul coronavirus pe motiv că mulţi nu sunt vaccinaţi."Aici vor fi mai mult de 30 de oameni, distanţa e de un metru, dar nu e nici măcar un metru în aceste săli. Acasă am bunică, mama este educătoare.""Totuşi, nu a reuşit Covidul să dispară aşa brusc în doză trei zile în care au decis pe noi să ne scoată la universitate."Tinerii au reușit să discute rectorul instituției, Igor Şarov, care i-a informat că decizia rămâne neschimbată."Este starea excepţională în sănătate publică până în data de 15 ianurie.Care prevede ca examenele să se petreacă cu prezenţă fizică. Mesajul care vine din partea Dvs e să încalc legea? Eu nu am să o încalc, am să o respect.", a spus Igor Șarov, rector USM.Supărați că nu au primit răspunsul așteptat, ei au mers la Ministerul Educației."Rugăm să fim auziţi!"Studenţii au solicitat o audienţă la Ministerul Educaţiei, dar după minute în şir de aşteptare nimeni nu a ieşit să discute cu ei."Din păcate, a urmat un ping pong de pasare de responsabilităţi, să sun dintr-un cabinet în altul. Am rămas fără niciun răspuns din partea Guvernului astăzi, poate lumea e ocupată.", și-a exprimat părerea Ion Bulgac, student al Universităţii de Stat din Moldova.Purtătorul de cuvânt al Ministerul de profil, Cristina Gonţa, a precizat pentru postul nostru de televiziune că decizia CNESP privind desfăşurarea examenelor nu va fi modificată.