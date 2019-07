Protest în faţa sediului central al băncii Moldova-Agroindbank. Oamenii cer despăgubiri mai mari de la administraţie

Protest în faţa sediului central al băncii Moldova-Agroindbank. 15 persoane, care susţin că sunt clienţi ai instituţiei bancare jefuită acum mai bine de o lună, cer despăgubiri mai mari de la administraţie. După ce instituţia a decis să ofere până la 500 de mii de lei fiecărui păgubaş, aceştia spun că în cazul lor, suma este prea mică, pentru că păstrau în casete lucruri de valoare.

Administraţia băncii a reacţionat printr-un comunicat de presă, în care a precizat că şi-a onorat obligaţiunile faţă de toţi clienţii care au avut de suferit.

Această femeie spune că păstra în casetele băncii bani, valoarea cărora depăşeşte 500 de mii de lei, sumă pe care a primit-o drept despăgubire de la bancă.



"Da, am primit dar a rămas diferenţa. Noi am indicat în cerele pe care l-am depus. La toţi sunt sume diferite. Am rămas 20 de persoane care trebuie să ne restituie mai mult de 500 de mii de lei."



Acest bărbat susţine că avea depozitat la bancă tot aurul moştenit în familia sa din generaţiei în generaţie.



"Comoara noastră din aur moştenită de la bunei, străbuneni. Toată averea familiei noastre noi le-am încredinţat băncii. Vă rog tot ce am declarat să ne restituiţi. "



Oamenii adunaţi au insistat să aibă o întrevedere cu conducerea băncii.



"Să iasă cu o propunere, oameni buni în timp de jumătate de an o să vă dăm bani, să ne ofere o garanţie."



În faţa celor 15 oameni nu a ieşit nici un reprezentant al băncii. Instituţia însă a venit cu un comunicat pentru presă. Conducerea băncii precizează că potrivit contractului pentru serviciul de închiriere al unei casete bancare, clientul nu a avut obligaţia de a declara băncii bunurile deţinute în acestea, iar instituţia financiară nu are cum să ştie valoarea exactă a acestora.

Totuşi, administraţia a luat o decizie fără precedent şi a oferit pentru 60 de clienţi, despăgubiri de până la 500 de mii de lei.

Totodată, cei de la MAIB au spus că rămâne în vigoarea recompensa de un milion de lei pentru cel care va oferi informaţii relevante pentru anchetă şi îi vor ajuta pe oamenii legii să reţină infractorul.

Precizăm că furtul de la Moldova Agroindbank a avut loc în data de 6 iulie. Hoţii au pătruns în interior, după ce au deconectat energia electrică din sediul băncii şi au deteriorat grilajul de la intrarea din spate. Camerele de supraveghere şi alarma, la fel, au fost deconectate. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii riscă până la 12 ani de puşcărie.