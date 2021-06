Protest în faţa Primăriei. Mai mulţi locuitori ai Capitalei au cerut anularea taxei majorate pentru imobil

Mai mulţi locuitori ai Capitalei au protestat în faţa Primăriei față de majorarea taxei pentru imobil. Aceștia se plâng că, în acest an, le-a venit o factură dublă pentru apartamentul pe care îl au în proprietate."Pe noi ne-a afectat foarte mult, având un apartament în ipotecă luat şi doi copii mici, unul de şcoală, altul de grădiniţă. Anul trecut dacă am achitat 354 de lei, acum peste 700 de lei.""Suntem într-un an pandemic, lumea a suferit şi, prin această decizie, lumea o să aibă mai mult de pierdut decât de câştigat. Noi suntem aici ca să ne arătăm dezacordul faţă de decizia domnului primar."De asemenea, la proteste au participat şi persoane care susţin că nu au fost scutite de plata taxei, chiar dacă legea prevede acest lucru."Eu anul acesta am atins vârsta de pensionare, trebuia să fiu scutit, iar soţia plăteşte de patru ani acest impozit, trebuia să fie scutită."Potrivit autorităţilor municipale, peste 78 de mii de persoane sunt scutite de plata taxei pentru impozite. Printre ei se numără pensionari, veterani sau familiile care îngrijesc de copii cu nevoi speciale. Responsabilii recunosc că baza de date cu persoanele scutite de plată ar putea da eroare."Acele persoane, care ştiu că sunt scutite, în primul rând, persoanele pensionare, să se apropie la Direcţia taxe locale din cadrul Primăriei şi această scutire se va aplica în regim manual", a declarat consilierul primarului general al Capitalei, Vladimir Mitru.Manifestarea a fost organizată de consilierii PAS, care susţin că au pregătit şi un proiect de decizie ce prevede anularea acestei majorări."Facem în acest sens apel către domnul Primar să dea aviz, să vină în cadrul Comisiei, să discutăm, să dezbatem, să dezbatem şi cu societatea civilă şi să revenim la cuantumul de 0,1 procente, cum a fost şi anul trecut", a declarat consilierul PAS Roman Cojuhari.Pe de altă parte, reprezentanţii Primăriei susţin că evenimentul a fost unul strict politic."Au trecut şase luni de când a fost adoptată această decizie. În şase luni de zile pe nimeni nu am auzit. Dar, în ajun de alegerile parlamentare, văd că tare mulţi au început să se expună asupra subiectului dat", a spus Vladimir Mitru.Taxa pentru imobil în municipiul Chișinău a fost majorată de la 0,1 la sută la 0,185 la sută din valoarea imobilului. De asemenea, din 2021, nu se mai aplică reducerea de 15 la sută pentru cei care achită taxa înainte de termenul limită. Proprietarii de apartamente trebuie să plătească impozitul până în data de 30 iunie.