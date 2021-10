PROTEST în faţa Preşedinţiei în sprijinul procurorului general Alexandr Stoianoglo. "Să spunem NU dictaturii" (VIDEO)

Zeci de oameni s-au adunat în faţa Preşedinţiei în cadrul unui protest apolitic, organizat de către Blocul parlamentar al Socialiștilor și Comuniștilor.

Manifestaţia anunțată de organizatorii este față de situația economică din țară, „genocidul social-economic” la care a fost supusă Republica Moldova și dezmățul legal în ceea ce ține de reținerea lui Alexandr Stoianoglo.

Participanţii la miting scandează: "Vrem dreptate!", "NU dictaturii!", "Libertate!".

Socialiștii acuză partidul de guvernământ, dar și președintele țării de dictatură, dar și de încălcarea legii.

"Noi nu vom permite ca în Republica Moldova să fie instaurată dictatură. Când cineva se expune a doua zi este ridicat pe sus. Oare noi putem răbda asemenea comportament? Noi am venit azi să vă spunem că asemenea metode Moldova nu acceptă. Am venit să spunem că aceste metode sunt metode ruşinoase. Am venit să vă spunem: Ruşine", a declarat deputatul BCS, Vlad Batrîncea.

”Eu am venit aici nu să susțin vreun partid, dar să dau jos un partid. Un partid de șacali care crede că a venit la guvernare pentru patru ani de zile. Însă nu stau ei patru ani la putere, întrucât ei vor sta exact atâta timp cât le vom permite noi, poporul. Maia Sandu este șacal în fustă”, s pus jurnalistul Gabriel Călin.

”Arestul lui Stoianoglo este rezultatul jocurilor politicienilor. Robu a fost numit interimar la Procuratura Generală, fiind adus de Andrei Năstase, crezând că e omul lui (...) Eu i-am spus lui Stoianoglo: Sașa, tu vei fi reținut, dar dumnealui a zis că nu va da înapoi, întrucât a promis poporului”, a declarat fostul procuror șef al Chișinăului, Ion Diacov.

Poliția Capitalei a anunţat că se va afla la datorie în faţa Preşedinţiei, pe pacursul desfăşurării protestului, pentru siguranța participanților, precum și pentru desfășurarea pașnică a evenimentelor.

Pentru a evita răspândirea virusului COVID-19 și pentru a nu pune în pericol sănătatea și siguranța persoanelor din comunitate, Poliția Națională a îndemnat oamenii să respectați restricțiile impuse de autorități și să se conformeze cerințelor oamenilor legii.