PROTEST în faţa Guvernului. Zeci de angajaţi ai grădiniţelor şi centrelor private au cerut dreptul la muncă şi educaţie

Cer să le fie respectat dreptul la muncă şi cel la educaţie pentru copii. Zeci de angajaţi ai grădiniţelor şi centrelor private au protestat în faţa Guvernului. Ei spun că de şase luni nu au activat şi nu au avut niciun venit. Dar şi mai grav este impactul negativ asupra copiilor, spun educatorii.



Tatiana Mînăscurtă are o fetiţă de cinci ani şi conduce un centru privat de zi pentru copii. De la începutul pandemiei, viaţa familiei s-a schimbat radical. Chiar dacă are studii psihologice, Tatianei îi este greu să organizeze un program fetiţei.



TATIANA MÎNĂSCURTĂ, coordonatoarea unui centru de zi privat pentru copii: "Mie mi-a fost foarte greu şi chiar am renunţat la unele activităţi. Acum mă acces mai mult pe activităţi simple, jocuri cu apă, nisip, aleg ceva cu care aş putea-o capta, pentru că de altfel, cu matematică, ştiinţe, citire, nu-i pot capta atenţia. "



Specialiştii spun că această perioadă este dificilă pentru toţi copiii. Apare anxietatea, micuţii se plictisesc şi devin mofturoși sau chiar violenţi.



DOINA ADAŞAN, fondatorul unei grădiniţe private, logoped: "Afectiv şi emotiv copilul este foarte afectat. Noi avem diverse exemple concrete, când unii copii au început să se bâlbâie. Anxietate, copilul se refugiază, se închide în sine şi nu vrea să comunice."



O altă problemă cauzată de pandemie este lipsa cadrelor didactice.



CRISTINA BOSTAN, administratorul unui centru privat de zi: "Noi am pierdut din personal, nu am reuşit să facem plăţile integrale, respectiv, suntem foarte afectaţi. Am avut patru angajaţi, dintre care trei deja au plecat."



Administratorii instituţiilor preşcolare private sunt gata să asigure toate condiţiile sanitare pentru ca cei mici să revină în siguranţă la grădiniţă.



OLGA COLOMEICIUC, coordonator centru educaţional pentru copii: "Noi suntem gata să respectăm toate condiţiile necesare. Oricum, în instituţiile private, grupele sunt mici, la noi în grădiniţă sunt 8 copii într-o grupă. Acum, dacă va fi nevoie, vom face grupe cu câte şase.Pe lângă asta, acum că este cald, avem posibilitatea să petrecem cu copiii mai mult timp în aer liber."



Administratorii grădiniţelor private solicită reluarea activităţii acestor instituţii din 10 august. Acest lucru este imposibil, spun responsabilii de la Ministerul Educaţiei.



NATALIA GRÎU, secretar de stat la Ministerul Educaţiei: "Trebuie să respecte deciziile Comisiei Naţionale pentru Sănătate Publică. În acest context, avem protocolat foarte clar că până la data de 31 august nu se permite reluarea oricăror activităţi educaţionale. Între timp, instituţiile au fost îndemnate să se pregătească pentru relansarea procesului. "



Anterior, directorul ANSP, Nicolae Furtună, a declarat la o emisiune că grădiniţele din unele sate şi cele private din Capitală ar putea fi redeschise mai devreme de 1 septembrie. Potrivit lui Furtună, grădiniţele private au grupe mai mici şi ar putea asigura toate condiţiile sanitare.