Protest în fața Guvernului. Reprezentanții Partidului Verde Ecologist au cerut demisia ministrului Mediului

Flashmob în fața Guvernului. Reprezentanții Partidului Verde Ecologist au cerut demisia ministrului Mediului, Iuliana Cantaragiu. Ei sunt nemulţumiţi că instituția pe care o conduce a avizat pozitiv proiectul prin care se permite incinerarea anvelopelor uzate, în loc să condamne astfel de acţiuni.

"Timp de 30 de ani în Republica Moldova nu a fost creat un sistem de management al deșeurilor, se vorbește mult, avem multe locuri, gunoiști", a spus președintele interimar al formațiunii, Anatolie Prorhnițchi.

Potrivit acestora, problema gropilor de gunoi este una gravă mai ales pentru oamenii care locuiesc în imediata apropiere. "Este clar că oamenilor le pasă în primul rând de aerul pe care îl respiră şi de apa pe care o consumă."

Am expediat o solicitare oficială Ministerului Mediului în care am cerut o reacţie cu privire la acuzaţiile aduse la adresa lui Cantaragiu, însă, deocamdată, nu am primit niciun răspuns.

Proiectul care prevede incinerarea anvelopelor uzate a fost elaborat de PAS și a fost votat în prima lectură de deputați, la sfârşitul anului trecut. Documentul a fost dur criticat de opoziția parlamentară, dar și de societate. Autorii inițiativei spun însă că proiectul nu va aduce daune mediului.