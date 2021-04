Protest în fața Curţii Constituţionale. Oamenii spun că votul de astăzi este o crimă împotriva ţării

Zeci de oameni au protestat în faţa Curţii Constituţionale, după ce socialiştii şi deputaţii din Platforma "Pentru Moldova", din care face parte şi Partidul "ŞOR", au votat o declaraţiei politică potrivit căreia Înalta Curte ar fi în captivitatea judecătorilor Domnica Manole, Liuba Șova și Nicolae Roşca. În acest mod parlamentarii şi-au exprimat vot de neîncredere faţă de cei trei magistraţi.

Oamenii adunaţi în faţa sediului CC au răspuns apelului preşedintelui interimar al PAS, deputatului Igor Grosu, care i-a îndemnat pe cetăţeni să vină să apere Înalta Curte.

”Mie imi pare rău de acest țap ispășitor care a fost numit. El, în calitate de fost procuror, am înțeles, este pasibil de răspundere penală serioasă. Nu-l invidiez în ce aventură a fost atras.”, a spus președintele interimar al PAS, Igor Grosu.

”Ceea ce s-a întâmplat azi în Parlament este nimic mai puțin decât o tentativă de lovitură de stat, o uzurpare. Dacă actuala procuratură nu o să acționeze, o să acționeze următorul procuror.”, a menționat deputatul PAS, Dumitru Alaiba.

La Curtea Constituţională au venit şi deputaţi ai Platformei DA. Vicepreşedintele Parlamentului Alexandru Slusari a încercat să între în sediul Curţii Constituţionale, dar uşa era încuiată.

"Ce valoare legală are toto ce s-a votata zi? - Sub zero. Judecătorii CC sunt inamovibili.", a spus preşedintele fracţiunii Platformei DA, Alexandru Slusari.

Cei în jur de 80 de protestatari care s-au adunat în faţa sediului Înaltei Curţi spun că ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament este o crimă împotriva statului.

”Evenimente criminale, stat capturat. Trebuie să ieşim să luptăm să facem dreptate. Am venit să o susţinem pe Domnica Manole, să fie legea în capul mesei, să susţinem legea.”

”Am venit ca să apăr o parte mică a justiţiei. Vrem reforme, vrem libertate, vrem dreptate în ţara aceasta.”

În jur de 15 poliţişti au asigurat ordinea publică la protestul de la CC.

Deputaţii PAS spun că vor organiza astfel de manifestaţii până când nu vor fi anulate toate declaraţiile votate în Parlament de PSRM şi membrii Partidului "ŞOR".