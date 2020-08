PROTEST în centrul Capitalei. Manifestanţii au cerut demisia Guvernului și a președintelui Dodon

Aproximativ 100 de oameni au participat la un protest antiguvernamental în centrul Capitalei. Printre manifestanţi erau veterani de război şi agricultori, care au cerut demisia Guvernului și a președintelui Dodon, pe care îi acuză de incompetență și iresponsabilitate, în contextul crizei pandemice şi a celei social-economice. Guvernul şi Preşedinţia nu au răspuns deocamdată la acuzațiile protestatarilor.



"Protestăm de mizeria de azi şi ce se face cu trădarea de ţară, trădare de oameni, e pandemie împrejur nu ştim unde e adevărul. Toţi demnitarii de la înălţimea lor mă deranjează."



"Sunt veteran de război şi am venit să scoatem dreptatea noastră. Am lucrat toată noaptea în taxi, sunt taximetrist şi acum m-am sculat şi am venit încoace să ieşim din socotelele astea"



"Soluţia să plece toţi, să-şi ia "ciumadanele" şi "vogzal Rusia" acolo de unde şi se trag şi ce vor să facă cu ţara asta."



Organizatorii spun că nu vor ceda și că vor vor protesta până vor fi auziţi.



"Astăzi am venit să cerem demisia guvernului şi preşedintelui şi a majorităţii deputaţilor care sunt anti-naţionali, anti-sociali. Cel mai important mesaj este pentru guvernarea asta cleptocrată, hoţească, bandiţească, trădătoare care astăzi este la mare, la munte, pe la Moscova la sanatoriu, iar, oamenii noştri gem în stradă", a declarat Vasile Proca, Organizator protest.



Am încercat să obținem o reacţie din partea Guvernului, dar purtătorul de cuvânt al premierului, Boris Harea, ne-a spus că este la volan și nu poate vorbi, iar responsabilii de la serviciul de presă al Președinției nu au fost de găsit la telefon.

Am expediat scrisori oficiale în adresa acestor două instituții, dar până acum nu am primit niciun răspuns.