Protest în centrul Capitalei. Aproximativ trei mii de persoane prezente. IMAGINI DIN DRONĂ (FOTO/VIDEO)

Aproximativ trei mii de protestatari s-au adunat astăzi în centrul Capitalei, pentru a cere validarea mandatului de edil al lui Andrei Năstase.

La demonstraţie sunt şi mai multe persoane din raioanele țării, asta deşi nu au participat și nici nu au dreptul să participe la alegerile din Capitală.

Iniţial, demonstraţii au manifestat în faţa Primăriei.

"A câştigat domnul Năstase, să fie până la urmă primar"



Unii nici habar nu aveau de ce au venit să protesteze.



" - De ce aţi venit astăzi la protest?

- Să îl votăm pe dânsul.

- Aţi venit să vă votaţi? Astăzi sunt alegeri?

- Da.

- Ce zi de alegeri?

- Nu ştiu nu am auzit o să vedem. O să îl votăm.



Alţi nu au vrut să spună de ce au ieşit în stradă.



"Nu vreau să vorbesc, îmi pare rău."



Poliţia a făcut apel la calm şi, în timpul acţiunii, a împărţi pliante participanţilor, prin care i-a îndemnat să manifesteze paşnic şi civilizat.



"Noi suntem în serviciul dumnevoastră pentru a vă asigura siguranţa dvs şi a participanţilor la protest. O zi bună."



Totuşi, unii protestatari au ignorat îndemnurile forţelor de ordine. Ei au avut un comportament agresiv şi au împiedicat jurnaliştii să discute cu oamenii.



"Ia du-te tu de aici, ia lasă băiatul... dar de ce... trebuie să iei... el nu ştie a vorbi..."



În timpul protestului, circulaţia pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt a fost blocată, fapt care a stârnit nemulţumirea şoferilor, dar şi a pasagerilor.



"Le creează oamenilor dificultăţi. Merg acasă, am multe cumpărături şi îmi este greu. Voi aştepta, dar nu ştiu cât."



"Vreau să merg, dar trebuie să stăm. Nu este bine să închidă piaţa în întregime. Nu trebuiau să blocheze circulaţia, pentru asta trebuie pedepsiţi. Şi pe acel Năstase, şi pe restul."



După jumătate de oră de protest în faţa Primăriei, manifestanţii au mers în Piața Marii Adunări Naționale.



Poliţiştii au împărţit protestatarilor sticle cu apă.



"Eu mare gest din partea lor. Mulţumesc şi un mare bravo. "



"Foarte bine, un gest foarte bun a fost. "



Ulterior, oamenii au mers în faţa Parlamentului.



Protestul a fost organizat de câteva partide care anterior au anunţat că vor crea un bloc electoral. Lideri PPDA, PAS şi PLDM au vorbit de pe scenă.



Totodată, ei au implicat în acţiune şi copii, care au scandat lozinci alături de politicieni.



După câteva de ore de demonstraţii, liderul DA s-a declarat nemulţumit de felul în care a fost organizat protestul.



"Eu ştiu că nu am venit prea bine pregătiţi", a spus Andrei Năstase.



Înainte de acţiune, într-o intervenţie live pe Facebook, Andrei Năstase a folosit un limbaj licenţios.



"Am să repet. Şi eu m-am zăibit. Şi eu m-am zăibit ca şi Alexandru. Sandu, şi eu ca şi tine m-am zăitbit deja".



Susţinătorii lui Năstase sunt indignaţi că magistraţii instanţei de fond şi cei din apel au declarat invalide alegerile din 3 iunie.