PROTEST în Capitală. Tinerii artişti, REVOLTAŢI că ministrul Culturii vrea să-i dea afară din incinta Muzeului Zemstvei

Cavaleri înarmaţi cu scuturi, săbii, steaguri şi coifuri, dar și zeci de personaje de poveste au mărșăluit azi pe străzile Capitalei. Peste 50 de artişti, membri ai cinci asociaţii nonguvernamentale, au protestat în acest mod față de atitudinea autorităților în raport cu ei. Tinerii spun că ministrul Culturii, Corneliu Popovici, vrea să-i dea afară din incinta Muzeului Zemstvei, fără să le ofere o alternativă.



Parada a început la ora 15:00. Participanții au pornit într-un marş colectiv de la Muzeul Zemstvei de pe strada Sciusev din Capitală.



Ulterior, au trecut prin Grădina Publică "Ștefan cel Mare" și au ajuns până în fața Primăriei:



"Cultura independentă există şi vrea să existe în pofida încercărilor ministerului şi a ministrului de a ne pune piedici".



"Mâine va fi o întâlnire a tuturor asociaţiilor, avem câteva revendicări către conducerea muzeului. Ne dorim contracte încheiate pentru un an, nu pentru o lună, ca să stăm fără griji. Vrem să fim puşi la curent când vor începe reparaţiile, cel puţin cu un an înainte să fim anunţaţi, pentru ca noi să căutăm alte spaţii".



"O ducem greu. În toţi aceşti opt ani de zile, clădirea asta practic este menţinută de către noi, din resursele noastre proprii practic, am reparat câte ceva. Condiţiile care sunt nu sunt bune, ele trebuie îmbunătățite".



Unii trecătorii spun că îi susţin pe tinerii artişti, întrucât au luat parte la câteva evenimente organizate de ei şi îi admiră pentru ceea ce fac:



"Probabil locul lor nu este la muzeu, dar autorităţile trebuie să le acorde un alt loc, spaţiu pentru a le permite să continue să facă ceea ce fac acum".



"Noi multe nu avem în ţară, Nu avem locuri pentru a asigura activitatea tinerilor de cultură, totul se închide practic. Bine că au ieşit, însă cred că sunt prea puţini. Trebuiau să iasă cât mai mulţi, uniţi să fie".



Scandalul a pornit după ce, în 23 ianuarie, Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală, în a cărui gestiune se află Casa Zemstvei, a emis un aviz de evacuare a artiştilor, ca urmare a unei vizite inopinate a ministrului Corneliu Popovici. Conform avizului, chiriașii trebuie să elibereze spațiul până în 3 februarie. Ulterior însă, Ministerul Educaţiei și conducerea muzeului au decis să se întâlnească din nou pentru a găsi o soluție aşa încât tinerii artiști să nu rămână pe drumuri.