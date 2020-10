Protest după tragedie. Rudele bărbatului decedat în accidentul de lângă Hâncești cer socoteală administratorului întreprinderii care colectează metal

Accidentul rutier de luni de lângă un centru de colectare a fierului vechi din apropierea orașului Hâncești a provocat un scandal de proporţii. Rudele bărbatului de 53 de ani care a murit după ce a fost lovit de un microbuz au venit să-i ceară socoteală administratorului întreprinderii care colectează metal. Jurnaliștii de la emisiunea Vorbește Moldova de la PRIME au mers la fața locului să afle ce s-a întâmplat de fapt.

- Ce se face aici?

- Voi ați ucis ieri omul. Ați ucis omul!

- L-au ucis pe cetățeanul nostru din mahala, lângă trasa națională care merg turiști din Leușeni, ce se face aici?

- Voi nu aveţi voie aici să faceți mizeria asta.

- Voi ați ucis ieri omul aici, ați ucis omul pentru nimic.

Pe 5 octombrie, Oleg Pînzari a plecat să ducă fier vechi la centrul din apropierea orașului. În incinta punctului de colectare, bărbatul a ajuns sub roțile unui microbuz.

"El dădea mașina înapoi, și iaca în locul acesta l-a lovit.", a povestit un angajat.

Oamenii spun că nici șoferul vinovat, nici angajații întreprinderii nu au chemat salvarea.

"Noi i-am spus: du-l la spital, dar el l-a dus acasă pe el. La şofer i-am spus să-l ducă la spital imediat.", a spus un angajat.

-Eu dădeam maşina înapoi și mă uitam la oglindă, dar nu am văzut pe nimeni. Când am auzit poc, am oprit. Când mă uit el ședea după maşină. Am zis repede să ne ducem la spital, dar el nu, vreau acasă. Acasă, și gata! De vreo 5 sau 6 ori l-am întrebat, dar el nu a vrut să meargă la spital.

- Dar de ce nu ați chemat ambulanța?

- Păi fratele lui a sunat.

Starea bărbatului s-a agravat după ce a ajuns acasă, iar fratele lui a chemat ambulanța. La fața locului, medicii nu au mai putut decât să constate decesul.

-Zic, de ce nu l-ai dus la salvare?

- Că el nu a vrut.

- Trebuia să cheme salvarea sau să-l duci la salvare.

- Eu am sunat la 112, am chemat salvarea. Până ce au venit, au făcut acolo niște mâzgăleli și că el e mort.

Poliția cercetează cazul şi aşteaptă concluziile autopsiei pentru a iniţia mai multe cauze penale.

"S-a stabilit că angajații bazei de metal nu au contactat serviciul 112, nici ambulanţa, nici poliția. Nu au reacționat în niciun mod. Respectiv riscă să fie pedepsiți corespunzător pentru acest caz.", a afirmat ofițerul de presă, IP Hîncești, Cristina Vicol.

Administratorul întreprinderii respinge acuzaţiile.

"Angajații au chemat poliția, au chemat salvarea, dar colegul lui l-a urcat în mașina și a plecat. Persoana de la noi de pe teritoriu a ieșit vie.", a spus administratorul companiei.

Oamenii care au venit să protesteze au reclamat mai multe nereguli în activitatea punctului de colectare a fierului uzat.

"Eu aseară mă deplasam pe traseul Hîncești-Chișinău și era să fac accident din cauză că ieșea un furgon cu remorcă din urmă, era să fac accident. Niciun stres la nimeni, ies toți pe contrasens, pe linie continuă, unde nu se poate de ieșit."

Primarul municipiului Hânceşti susţine că întreprinderea activează ilegal.

"Terenul este în cadrul primăriei Fundul Galbenei, este un teren arabil, nu este niciun document, nu are nicio autorizație, e o afacere samavolnică. Ea funcționează de acum de două luni și îmi dau întrebarea Agenția de Stat, organele de control de ce nu întreprind nicio măsură?", a comunicat primarul din Hânceşti, Alexandru Botnari.

"Nu au nicio autorizație, nici certificat de urbanistică care se eliberează tot de către arhitectorul raionului. Nici nu a fost coordonat cu Inspecția ecologică de stat, și mai multe instanțe.", a menționat primarul din Fundul Galbenei, Didilică Toma.

Pe de altă parte, administratorul companiei susţine că are licenţă de colectare, păstrare şi export a fierului uzat.

"Noi suntem apăsați, pe noi vor să ne distrugă, vor să ne discrediteze prin diferite metode.", a afirmat administratorul companiei.