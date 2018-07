PROTEST de Ziua Independenței Americii! Motivul pentru care o femeie s-a cățărat pe Statuia Libertatii (VIDEO)

Autoritatile au incercat sa o convinga pe femeie sa coboare dar ea a refuzat sa plece. Timp de aproape trei ore, ea a traversat baza statuii. Femeia a fost identificata ca fiind Therese Patricia Okoumou de catre o sursa apropiata investigatiei.In jur de 16 politisti de la Departamentul de Servicii de Urgenta al Politiei din New York s-au deplasat la fata locului, a declarat ofiterul Brian Glacken."La inceput nu era prietenoasa cu noi, dar in timp ne-am construit o relatie cu ea. A mentionat copiii din Texas. Cred ca este vorba despre dezbaterea de acolo. La inceput, ne ameninta ca ne va impinge si ca va impinge scara, dar am ramas cu ea", a adaugat el, scrie ziare.com In final, politistii, dotati cu funii si echipamente de catarat, au ajuns la femeie, care si-a cerut ulterior scuze in fata ofiterilor.Ea este afiliata gruparii Rise and Resist, conform lui Martin Quinn, membru al grupului. El a adaugat ca acest protest nu a fost planificat: "Ea s-a catarat fara ca noi sa stim. Nu a facut parte din actiunile noastre".Politia crede ca alti sapte protestatari, care au fost arestati miercuri dupa ce au afisat un banner la baza statuii au ajutat-o p femeie sa se urce pe soclul statuii.