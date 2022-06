Protest de amploare în centrul Capitalei. Oamenii manifestează împotriva guvernării

Protest de amploare în Capitală! Zeci de mii de oameni s-au adunat astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, în cadrul unui protest contra guvernării PAS. Manifestația este organizată de către Mișcarea „O viață nouă”.

Oamenii protestează împotriva scumpirilor carburanților, produselor alimentare, tarifelor mari la gazele naturale și energiei electrice. Potrivit lor, guvernarea PAS i-a adus pe oameni în pragul sărăciei și, timp de un an de când au preluat toată puterea în stat, nu au adus nimic în afară de crize și sărăcie.

Oamenii scandează „Jos Maia Sandu, „Plecați nu mai reprezentați”. Potrivit organizatorilor, în PMAN, în acest moment, sunt în jur de 40 de mii de oameni.

Oamenii legii nu au venit cu propriile măsurări, deocamdată.

Am solicitat o reacție de la purtătorul de cuvânt al PAS, Aurica Jardan, de la Anastasia Taburceanu, purtătorul de cuvânt al premierului Natalia Gavrilița, dar și de la Sorina Ștefîrță, purtătorul de cuvânt al președintelui Maia Sandu, dar deocamdată nu am primit un răspuns.

Anterior, Maia Sandu a declarat ca într-o țară democratică oricine are dreptul să protesteze.