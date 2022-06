PROTEST cu tractoare în mai multe raioane ale țării. Solicitările Asociației Forța Fermierilor

Asociația Forța Fermierilor va ieși mâine, 21 iunie, la orele 10:00, la un protest de avertizare cu tehnica agricolă în mai multe raioane ale țării. Astăzi reprezentanții organizației au avut o întâlnire cu prim-ministrul Natalia Gavrilița, aceștia spun, însă, că au rămas fără un răspuns concret cu privire la revendicările solicitate.

"Protestul de mâine rămâne în vigoare, întrucât așa și nu am auzit când exact vor fi indeplinite revendicările noastre, chiar dacă în mare parte ele au fost recunoscute corecte. Revendicările noastre pentru perioada imediat următoarea rămân neschimbate, cum ar fi : restituirea fermierilor (cu excepția agroholdingurilor) accizelor în sumele depline la toata motorina, procurată de agricultori în anul 2022, cu debirocratizarea mecanismului de rambursare; compensarea parțială a costurilor motorinei, fertilizantelor și pesticidelor în contextul scumpirilor exorbitante de ultimele 6 luni; neadmiterea deficitului pe piața de diesel și plafonarea marjei comerciale pentru companiile petroliere la comercializarea angro a motorinei pănă la 1,5 lei per litru; deblocarea exportului de grâu sau procurarea în rezerve de stat a cel puțin 100 mii tone de grău de la fermierii autohtoni", menționează Asociația Forța Fermierilor.

Într-o declarație publică, Asociația Forța Fermierilor a menționat că orice încercare de a politiza protestul va fi considerată drept provocare:

Asociația Forța Fermierilor spune că situația agricultorilor din țară s-a înrăutățit și mai tare:

"Piața motorinei angro practic nu mai există în Moldova. Prețul la diesel se apropie de 33 lei per litru, iar fertilizanții s-au scumpit pănă la 24 mii lei per tona. În mai puțin de un an prețurile la carburanți au crescut cu aproape 300%, iar la inputuri cu peste 400%! Totodată, mulți agricultori sunt blocați cu stocuri de producția agricolă în situația interzicerii exportului de grău și unei piețe stagnate în urma acțiunilor unui grup îngust de operatori, care importă masiv cereale și floarea soarelui din Ucraina".