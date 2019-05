Protest cu scandal: Mai multe anvelope și piese auto deteriorate, aduse în fața Primăriei Bălți

Protest cu scandal în fața Primăriei Bălți. Mai multe anvelope și piese auto deteriorate au fost aduse în fața clădirii municipalității de un grup de tineri, nemulţumiţi de starea proastă a drumurilor din oraș și a lipsei de interes a autorităţilor locale. În fața protestatarilor a ieșit edilul de Bălți, care, în loc de explicații, a venit cu... acuzaţii.

"Vouă nu vă trebuie baie, nu vă trebuie azil pentru câini. – Nouă ne trebuie de toate, dar vrem ca banii să fie cheltuiți corect și rațional."



Tinerii spun că deși în ultimii ani bugetul municipiului Bălți a crescut, calitatea drumurilor se degradează continuu.



"Mergeam cu 50 km pe oră. Mergi prin gropi, anvelopele se taie, caroseria se deteriorează. La două luni, cheltui câte 4000 de lei."



"Am ieșit în stradă pentru că starea drumurilor din oraș este sub orice critică. Mereu se strică ceva la maşină, e imposibil să nu să se strice la aşa drumuri. Săptămâna trecută am dat 1200 de lei pe câteva reparaţii."



"Pentru că în oraș nu-s drumuri, sunt doar direcții. Până acum mi-am tăiat patru anvelope. Mulțumim mult primarului nostru.”



"Eu sunt foarte nemulțumit de starea drumurilor din Bălți. Cum îi zice capitala de nord, aș vrea să arate ca și capitală de nord."



Protestatarii spun că drumul care duce spre baia publică, pe care autoritățile o construiesc acum cu 8 milioane de lei, este într-o stare mai mult decât deplorabilă.



Organizatorii acțiunii de protest spun că au decis să tragă un semnal de alarmă.



"Noi toți plătim impozite și banii noștri care rămân în bugetul municipal, nu merg la ceea ce trebuie în acest oraș, ci se aruncă în stânga și în dreapta, fără nimic clar. Ei planifică pentru drumuri 25 de milioane, iar pentru sădirea florilor, 30 de milioane", a spus organizatorul protestului, Alexei Onoico.



Întrebat de ce la Bălți nu au demarat încă lucrările de reparație a drumurilor, primarul Nicolai Grigorișin susţine că de vină ar fi procedurile birocratice și condițiile meteo nefavorabile.



"-Am făcut licitație, noi nu putem să trimitem azi pe cei de la BIO, mâine pe cei de la DRCD, sunt legi și cerințe legale. Noi facem drumurile, dar voi trebuie să veniți când plouă torențial și să întrebați de ce nu faceți drumurile", a spus primarul din Bălţi, Nicolai Grigorişin.



Anul acesta, pentru repararea drumurilor din Bălți au fost alocate aproape 22 de milioane de lei. Puţin peste nouă milioane de lei vor fi alocate pentru reparații capitale. Din acești bani, autoritățile și-au propus să renoveze câte o porțiune din străzile Păcii, Strîi, Leseciko și Konev. În total, pentru reparația capitală a drumurilor din Bălți, autorităţile susţin că au nevoie de peste 100 de milioane de euro.