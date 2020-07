Protest cu scandal. Angajaţii unei ferme agricole au protestat la Floreni

Compania a fost deconectată pentru a doua oară într-o lună de la sistemul de canalizare, pe motiv că ar oferi date incorecte pentru facturi.''Vrem să lucrăm. Vrem să lucrăm. Lăsați-ne în pace.''Mai mulţi angajaţi ai fermei au stat mai bine de patru ore în faţa primăriei.''Este o companie foarte mare, are locuri de muncă pentru mulţi angajaţi. Noi suntem circa 1500 de angajaţi. Mă doare foarte tare inima că primarul ne debranşează şi noi o să rămânem fără lucru.''''Opt zile atunci ne-a debranşat, astăzi nu ştiu cum o să continue mai departe lucrurile. Primarul în stilul lui ori aşa ori aşa, nici nu am înţeles o ofertă foarte clară cum vede dumnealui lucrurile. Un numitor comun nu putem găsi.''Un consilier local a încercat în zadar să calmeze spiritele.''- Care sunt cerinţele? Să depoziteze toate resturile menajere conform legislaţiei în vigoare.- Dvs sunteţi convins că nu este aşa.- Noi am oprit de mai multe ori maşinile.''Ulterior, în faţa oamenilor a ieşit şi primarul, care acuză administraţia fermei de ilegalităţi. Deși întreprinderea are un contor care înregistrează volumul de apă deversată în sistemul de canalizare, primarul localităţii nu vrea să recunoască indicatorii.''Noi le-am propus: ori ne scot din runda relaţiilor Apă-Canal întreprinderea municipală Floreni, printr-o metodă, asta îi contractul de arendă a ţevii, ori instalăm un contor la ieşirea din abator pe teritoriul care aparţine primăriei. Noi ne asumăm răspunderea de paza lui, îi instalăm din bani noştri. O să-i deconectăm până la nesfârşit.'', a spus Ruslan Creţu, primarul satului Floreni, Anenii Noi.''El a emis o factură de 480 de mii de lei care a fost fără volume fără nimic, noi am contestat-o, după asta ne-a debranşat, după asta a mai emis o factură de 670 de mii de lei cu volume care le-a luat din pod. Nu vrea să recunoască contorul care de ani de zile este şi îi legal şi a fost sigilat în prezenţa colaboratorilor săi.'', a zis Odiseea Bîtcă Busuioc, administratorul companiei avicole.După ore de dispute, protestul s-a încheiat fără niciun rezultat. Avicola din satul Floreni are peste 1700 de angajaţi.