Protest al taximetriştilor în Capitală: Șoferii sunt NEMULȚUMIȚI de scumpirea gazului metan (VIDEO)

Gazul metan, utilizat în special de șoferii de taxi, s-a scumpit cu tocmai 25 la sută peste noapte. Astfel, de sâmbătă, un litru de gaz comprimat costă 17 lei şi 60 de bani, cu aproape cinci lei mai mult. Compania Transautogaz care deţine mai multe staţii de alimentare a anunţat că majorarea tarifului este determinată de creșterea prețului de achiziție al gazelor naturale.Șoferii de taxi sunt disperați și spun că nu vor obține niciun profit.''Deja nu mai este niciun rost să lucrăm în taximetrie, ar trebuie să o ştergem din ţară. Tariful nu se ridică, gazul s-a ridicat, noi nu mai putem să lucrăm. Venit cu aşa preţ nu este, gata. Au mai rămas oameni în ţară? O să se ducă toţi de aici! ''''E tragic, e foarte tragic deoarece şi aşa suntem într-o situaţie grea, dar dacă mai dăm şi pe gaz în plus, practic lucrăm gratis. În loc să punem bani pentru mâncare, îi punem în balon. Aşteptăm poate reacţie de la guvern, poate ceva vor decide.''''Am ajuns la limita disperării, am ieşit dimineaţă la lucru şi nu este de lucru nimic. Urmează să lăsăm maşinile, să ne ducem acasă, ori să lucrăm, ori să stăm, e tot aceea.''Alţii recunosc că tarifele pentru călătorie ar putea fi majorate.''Foarte tare ne afectează. Trebuie să ridicăm şi noi tarifele, să nu fie 25 de lei pornirea, dar 35 de lei, măcar 35. Altfel noi mergem în pierdere. Ieri am dat 13 lei şi 10 bani, iar astăzi 17 lei şi 60. Situaţia e dificilă.''''În primul rând trebuiau să ne anunţe că se scumpeşte, în al doilea rând va trebui să ridicăm şi tarifele şi atunci vom vedea, dar altfel...''Ultima dată, gazul metan s-a scumpit simțitor la începutul lunii noiembrie anul trecut. Atunci, prețul a înregistrat o creștere de aproape 60 la sută.