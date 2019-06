Protejează-ți pielea de razele ultraviolete! Ce trebuie să știi înainte să te expui la soare

Dacă vrei să te protejezi de soare, trebuie să respecţi o procedură clară de utilizare a cremelor cu factor de protecţie.

Specialiştii recomandă să foloseşti produse cu filtre care se găsesc şi în natură, precum e dioxidul de titan şi oxidul de zinc. Acestea acţionează ca o oglindă şi sunt mai sigure pentru piele.

Un detaliu important este să alegi factorul de protecţie în funcţie de cât timp stai la soare. În condiţii de laborator 1SPF este egal cu 10 minute.

Dacă ai o cremă cu SPF 30, ea te va proteja 300 de minute, adică 5 ore. Totuşi, ar fi mai bine să scazi din această valoare - 30 la sută pentru mai multă siguranţă. Dermatologii spun că cifra obţinută te va proteja întocmai dacă vei respecta, evident, şi orele şi cantitatea aplicată recomandate.

Alţi paşi pe care trebuie să-i urmezi sunt:

-să eviţi să te ungi cu un alt produs peste crema cu SPF pentru a nu-i diminua eficienţa;

-să nu stai direct în soare, ci sub umbrelă;

-să cureţi corpul de reziduuri înainte să aplici din nou crema SPF;

-şi spre final neapărat să foloseşti loţiunea de după soare, care să nu crezi că are rolul de a te stoarce de bani. Chiar dacă ţi se pare că este un produs inutil, ar fi bine să ştii că loţiunea after sun conţine mulţi antioxidanţi care micşorează acţiunea dăunătoare a razelor ultraviolete.