Propunere pentru Andrei Năstase. Dorin Chirtoacă cere lămurirea dosarului "Air Moldova"

Partidul Liberal promite să-şi retragă acuzaţiile la adresa liderului PPDA. Asta dacă Andrei Năstase şi naşul său de cununie, Victor Ţopa, vor întoarce în bugetul de stat cele aproape şapte milioane de euro obţinute prin privatizarea frauduloasă a companiei ”Air Moldova”.



Acum câteva zile, liberalul Dorin Chirtoacă a prezentat probe ce ar demonstra că, în anul 2000, Andrei Năstase l-a ajutat pe Victor Ţopa să privatizeze compania "Air Moldova". Cei doi au reuşit să convingă guvernarea de atunci că au identificat un investitor german pentru operatorul aerian, pe când, în realitate, beneficiarii acestei scheme erau Ţopa şi Năstase, afirmă liderul PL, care aminteşte că în urma acestei escrocherii statul a pierdut aproape şapte milioane de euro.



"Nu au cum aceste şapte milioane să le câştige moldovenii. Le pot câştiga doar nemţii. Unde sunt nemţii? Vă rog să-mi arătaţi unde sunt nemţii, investitorii germani, fondatorii acelei firme în anul 2000, fondatorii de după, fondatorii de azi. Îmi arătaţi nemţii, îmi retrag tot ceea ce am spus. Ei nu sunt şi nici nu a fost. Prin urmare totul a fost o escrocherie", a declarat Dorin Chirtoacă, preşedintele Partidului Liberal.



Din cauza afacerilor tenebre în care sunt implicaţi fruntaşii PAS-PPDA, Dorin Chirtoacă spune că PL nu-şi are locul în blocul creat de binomul Sandu-Năstase. Mai mult, Chirtoacă crede că Năstase ar trebui să se retragă din funcţia de preşedinte al PPDA, dar şi din cursa electorală.



"Am descoperit un adevăr crunt. Atâta timp cât în bloc această problemă nu se rezolvă, înseamnă că acele criterii de integritate şi meritocraţie nu sunt respectate. Noi nu avem cum în asemenea condiţii să înaintăm spre ei. Dacă au asemenea fapte ei trebuie să se retragă", a spus Dorin Chirtoacă preşedintele Partidului Liberal.



Şi editorialistul Nicolae Negru susţine că Andrei Năstase trebuie să facă lumină în cazul privind implicarea sa în privatizarea frauduloasă a companiei "Air Moldova" ori să se retragă din cursa electorală, pentru a nu diminua şansele electorale ale blocului creat de Sandu - Năstase.

Liderul PAS ar trebui să dea dovadă de principialitate și să ceară retragerea lui Andrei Năstase din cursa pentru parlamentarele din 24 februarie, mai spune Negru. Am încercat să obţinem o reacţie din partea Maiei Sandu şi a lui Andrei Năstase, dar cei doi nu au răspuns la telefon.