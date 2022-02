Proprietarul unor cabane din România oferă gratuit cazare şi mese refugiaţilor cu copii din Ucraina

Proprietarul unor cabane din localitatea Izvorul Muntelui, aflată la poalele masivului Ceahlău, a anunţat că oferă gratuit cazare şi mese refugiaţilor cu copii din Ucraina.Silviu Bogdan Ardeleanu a declarat, pentru AGERPRES, că se pregătea să deschidă sezonul turistic cu cele 3 cabane în care are 12 camere, dar după ce a văzut exodul din Ucraina a decis să le pună la dispoziţie gratuit refugiaţilor, pe toată durata conflictului armat, scrie agerpres.ro "Azi-noapte nu m-am putut odihni din cauza imaginilor cu refugiaţi, majoritatea cu copii mici. Familii cărora le-au rămas soţii sau taţii acasă şi care nu au avut altă opţiune decât cea a exodului. Nu putem sta nepăsători, am discutat şi cu soţia mea şi am luat de comun şi întru totul de acord o decizie. De luni ne deschidem uşile refugiaţilor cu copii. Până la sfârşitul războiului le oferim cazare gratis şi mâncare cât dă Dumnezeu şi cât ne-or ţine buzunarele", a spus Silviu Bogdan Ardeleanu.El a adăugat că în curte există şi o bisericuţă unde vor putea fi făcute rugăciuni pentru încetarea conflictului din Ucraina.