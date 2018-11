Dennis Hof, proprietarul unor bordeluri din Statele Unite care a murit în luna octombrie, a câștigat alegerile din statul Nevada, SUA, fiind pe lista candidaților partidului Republican pentru funcţia de deputat din partea comitatului Nye în parlamentul statului american Nevada.

Dennis Hof a fost găsit mort pe 15 octombrie, a doua zi după ce își serbase ziua de naștere. Trupul său a fost găsit de către actorul de filme pentru adulți Ron Jeremy. Însă era prea târziu pentru ca numele său să fie scos de pe listele de vot.

Miercuri, Dennis Hof a învins-o în alegeri pe democrata Lesia Romanov. Legea din Nevada prevede ca în cazul decesului unuia dintre candidați se aplică aceleași reguli ca atunci când moare un membru ales: va fi desemnat un alt membru din cadrul aceluiași partid pentru a prelua funcția.

Politicianul, fost angajat al Poştei americane, care a deschis apoi mai multe benzinării şi restaurante, dar şi şapte bordeluri, a fost vedeta unei emisiuni TV de tip reality-show difuzată pe postul HBO, care descria viaţa prostituatelor din unul dintre stabilimentele sale.

El a publicat şi un volum de memorii, al cărui titlu - The art of the pimp (Arta proxenetului) - face aluzie la un bestseller al preşedintelui Donald Trump, The art of the deal.

Nevada este singurul stat american în care prostituţia este autorizată, bordelurile fiind legale doar în anumite zone rurale. Ea nu este permisă însă în Las Vegas, oraşul cazinourilor şi al prostituţiei ilegale din Statele Unite.