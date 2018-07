Propaganda și manipularea, promovate zilnic de unele canale și site-uri din Moldova (VIDEO)

Vorbim atât de mult despre propaganda rusă din mediul informaţional al ţării, însă trecem cu vederea propaganda promovată zilnic chiar de unele canale autohtone.

Să vedem de exemplu cum o ştire - pozitivă de altfel - precum majorarea salariilor aleşilor locali, ajunge să fie prezentată în registru negativ de presa aşa-zis independentă.

Pornim de la informaţia de bază: Salariile primarilor şi ale angajaţilor din administraţia locală vor creşte cu până la 50 la sută. PDM a anunţat că Parlamentul va dezbate săptămâna viitoare 2 proiecte de legi în acest sens. Sursa de finanţare a fost deja identificată, iar suma va fi alocată de la bugetul de stat.



În ştire nu scrie, dar e evident că de majorare vor beneficia aleşii locali şi funcţionarii publici din ţară, indiferent de culoarea politică, fie că sunt democraţi, socialişti, liberali, membri PAS sau PPDA.



Haideţi să vedem cum ajunge această ştire în presa aşa-zis independentă.

În an electoral și cu o rezoluție adoptată de Parlamentul European prin care se suspendă suporturile financiare destinate Republicii Moldova, reprezentanții Partidului Democrat din Moldova (PDM) anunță de la tribuna partidului că au luat decizia de a majora salariile pentru funcționarii administrației publice locale.



Informaţia legată de creşterea salariilor în administraţia locală, ştirea propriu-zisă, este în planul doi. Mai important pentru jurnalişti este să prezinte informaţia într-un context negativ.

Paralela făcută între rezoluţia privind suspendarea sprijinului macrofinanciar european şi creşterea salariilor are exact acest efect.



Iar articolul se încheie cu detalii legate de rezoluţia adoptată de Parlamentul European şi susţinută de partidele PAS, PPDA şi PLDM, referitoare la suspendarea ajutorului financiar pentru ţara noastră.



O abordare similară are site-ul agora.md, care introduce din titlu manipularea: majorarea salarială ar fi de fapt un supliment la salariu în perioada electorală.



Primarii și ceilalți angajați ai autorităților publice locale urmează să beneficieze de suplimente la salarii de până la 50%. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele PDM Vladimir Cebotari, care a spus că rectificări la Legea bugetului de stat deja s-au făcut.



Nu se lasă mai prejos nici cei de la tv8, care scot în evidenţă faptul că majorarea are loc în prag de alegeri. Evident, din ştirea jurnaliştilor de la tv8 nu putea să lipsească rezoluţia Parlamentului European privind suspendarea finanţării.



Întrebat despre sistarea asistenței macrofinanciare de către UE, Vladimir Cebotari a declarat: „Pe noi nu ne deranjează dacă vin sau nu acești bani."



Ştirea nu lipseşte nici de pe portalul unimedia.info. Jurnaliştii de acolo nu se încurcă doar cu mici manipulări ci lansează o ditamai minciuna încă de la început:

Acțiuni electorale pentru primari în prag de alegeri parlamentare: PD majorează salariile unor funcționari publici locali cu până la 50% - este titlul articolului.



Deci pentru cei de la unimedia, Parlamentul este sinonim cu PD, iar majorarea salariilor înseamnă acţiuni electorale. Iar articolul pastrează aceeaşi linie de abordare:



În prag de alegeri parlamentare, Partidul Democrat a decis majorarea salariilor cu până la 50% primarilor și mai multor angajați, care lucrează în instituțiile administrativ locale din localitățile Republicii Moldova.



Tragem linie şi constatăm că ordinul pe unitate a fost răsturnarea ştirii şi prezentarea ei de o manieră negativă, prin alăturarea majorării salariale de apropierea alegerilor parlamentare şi, neaparat, de suspendarea ajutorului financiar din partea Comisiei Europene.