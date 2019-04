PRONOSTICURI LA EUROVISION: Cântăreţii din Olanda, Rusia şi Elveţia sunt favoriţi

Luna viitoare, atenţia tuturor se va îndrepta spre Israel, unde se va desfăşura concursul european de muzică Eurovision. Ca de obicei, casele de pariuri au deja şi un favorit: Duncan Lawrence, reprezentantul Olandei, este cotat cu cele mai mari şanse de câştig.



Pe locul 2 în topul favoriţilor este Serghei Lazarev, concurentul din partea Rusiei.

Interpretul Luca Hanni, reprezentantul Elveţiei, încheie topul pe locul 3. Fanii au fost cuceriţi de melodia lui, "She got me".



Următoarele poziţii în clasament sunt ocupate de Italia şi Suedia. În top 10 sunt incluse şi Islanda, Cipru, Grecia, Malta şi Norvegia. România se află pe poziţia 30 din totalul de 41, în timp ce Anna Odobescu, cea care va duce drapelul ţării noastre în Tel Aviv se situează pe 38.



Anul acesta, cel mai urmărit concurs de muzică din Europa se va desfăşura în perioada 14 - 18 mai.