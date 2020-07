Pronostic sumbru: În acest an, vom avea cea mai mică recoltă de grâu din ultimii 11 ani

În acest an, vom avea cea mai mică recoltă de grâu din ultimii 11 ani. Pronosticul sumbru a fost făcut de reprezentanţii Ministerului Agriculturii, care dau vina pe condiţiile meteorologice nefavorabile. Unii producătorii au început deja secerișul şi spun că au rămas practic fără de profit, dar speră să-şi întoarcă măcar investiţiile făcute.Ion Moroi, din satul Scumpia, raionul Făleşti, a început secerişul grâului acum câteva zile. Toamna trecută, agricultorul a însămânţat o suprafaţă de 260 de hectare, însă seceta i-a compromis o parte din recoltă."Spicele sunt mult mai mici ca anul trecut, grâul este cu mult mai rar ca anul trecut. Practic, grâul n-a înfrăţit din cauza că n-a avut umiditate. Şi umiditatea a apărut cu trei săptămâni înainte de recoltare ".Fermierul spune că recolta din acest an va acoperi doar cheltuielile."Cheltuielile sunt în jur de 6000 de lei la hectar, dar după cum vedem la preţul de trei lei de kg pentru grâu, dacă strângem două tone, practic ne astupăm cheltuielile şi n-avem cu ce dezvolta mai departe afacerea".Şi în alte zone, productivitatea este foarte mică. Potrivit Ministerului Agriculturii, cea mai gravă situaţie se atestă în sudul ţării."Lucrările de recoltare au demarat practic în toate zonele republicii, mă refer la centru, nord şi sud. Spre regret nu este ceea ce şi-ar dori producătorul agricol, ceea ce şi-a planificat începând cu toamna anului 2019".Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, agricultorii moldoveni au început secerişul grâului cu aproape o lună mai devreme decât anul trecut. În această perioadă, pompierii atenţionează că riscul de izbucnire a incendiilor este unul mare."Angajaţii inspectoratului îndeamnă cetăţenii să fie prudenţi în perioada secerişului prin respectarea strictă a normelor antiincendiare. Potrivit datelor inspectoratului, pe parcursul anului 2019, în Republica Moldova au fost înregistrate 59 de intervenţii ale salvatorilor şi pompierilor la lichidarea arderii miriştii uscate. Focarele au compromis circa 280 de hectare de terenuri agricole".Toamna trecută, agricultorii moldoveni au semănat grâu pe o suprafaţă de aproximativ 320 de mii de hectare, de pe care se vor obţine circa 600 de mii de tone de cereale. Recolta globală din acest an va fi de două ori mai mică decât cea din 2019.