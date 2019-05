Promoții atractive la haine, încălțăminte, accesorii şi electronice. Moldovenii au luat cu asalt magazinele în noaptea reducerilor

Amatorii de shopping au dat năvală într-un centru comercial din Capitală, unde a fost organizată "Noaptea Reducerilor".

Magazinele au pregătit promoții atractive la haine, încălțăminte, accesorii dar şi la electronice sau produse cosmetice şi au afişat preţuri mai mici - între 20 şi chiar 70 de procente.

Cumpărătorii au avut la dispoziţie patru ore ca să-şi aleagă tot ce vor, dar cu bani mai puţini.

"Am venit cu reduceri de 30 de procente, care vor dura până la miezul nopții. Avem o colecție de vară cu o varietate mare de îmbrăcăminte pentru femei și bărbați", a menţionat Galina Marcenco, directorul unui magazin.



Cei care au venit la cumpărături spun că sunt mulțumiți de prețurile afișate:



"Sunt mulțumită, de aceea și am venit să mai caut ceva, să mai iau ceva. Ceva de vară, ceva frumos, elegant".



"Destul de convenabile, prețurile sunt reduse, 30, 40 de procente. Blugi, maiouri, așa strictul necesar".



Unii susţin, însă, că nu la toate produsele s-au simțit reducerile:



"Așa 50 la 50 aș spune, unele produse sunt la reducere, dar unele, da mai puțin".



"Comparativ cu România mi se par puțin cam mari, chiar dacă e 'Noaptea Reducerilor', unele produse sunt ok, dar la altele lasă de dorit relația calitate - preț"



Magazinele au fost deschise pâna la miezul nopții.