PROMO EuroDicţionar. Alina Andriuţă: Niciodată nu am vrut să plec din ţară, dacă eşti bun, faci lucruri bune şi în ţara ta (VIDEO)

Haideţi să ne întrebăm sincer şi să fim capabili să răspundem sincer cel puţin cu referire la o întrebare: Oare cum se câştigă banii?

Alina Andriuţă: Banii adevăraţi, de către o persoană integră se câştigă atunci când munceşte.

Oare are rost să râmâi în Moldova?

Alina Andriuţă: Niciodată nu am vrut să plec din ţară, dacă eşti bun, faci lucruri bune. Ori în ţara ta, ori în altă ţară vei avea rezultate. Eu am ales să am rezultate în ţara mea.

