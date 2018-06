PROMISIUNI NEREALIZATE la Bălţi! Şase terenuri de joacă pentru copii, doar pe hârtie

Şase terenuri de joacă există doar pe hârtie la Bălţi. O firmă contractată de autorităţi trebuia să amenajeze spaţiile în curțile din oraş, dar lucrările aşa şi nu au început. Situația a fost raportată de o asociaţie obştească. Reprezentanţii acesteia susţin că agentul economic care a câștigat licitaţia a fost favorizat de autorități. Mai mult, el a primit suplimentar 30 de zile pentru a pune instalaţiile.



"Consider că neîntemeiat a fost prelungit termenul de executare a lucrărilor. Deși termenul de executare a contractului a fost pe 24 mai, pe data de 6 iunie am vizitat terenurile unde urmau să fie amenajate locuri de joacă și am constatat cu mirare că nici măcar nu s-au început lucrările", a spus Diana Grosu, președinte Asociației pentru Drepturile Omului LEX XXI.



Promisiunile nerealizate ale autorităților din Bălți au trezit nemulțumirea locuitorilor orașului.



"Deja erau și banii transferați pentru locul de joacă, dar el încă nu este."



"La noi când se mai face vreodată tot, toată vremea se face așa ia…se face vreo dată ca lumea?! Ne-au promis că ne va face canalizare și nu au mai făcut. Iată cum curg toate zoile din deal."



La rândul său, antreprenorul spune că întârzierea are la bază motive obiective.



"Dacă este să luăm perioada 24 aprilie - 24 mai. Conform calendarului în această perioadă au fost 11 zile libere. Noi nu reușeam să efectuăm lucrările în cele 13 zile rămase. Noi ne-am adresat la primărie pentru ca să ne prelungească termenul până la întâi iulie", a spus Serghei Lemeşev, antreprenor.



Viceprimarul Ghenadie Șmulschii, responsabil de procedura de achiziții publice, a refuzat să ne spună de ce s-a ajuns la această situație.



"Eu nu vă acord vouă interviu.

– De ce?

– Pentru că nu doresc."



Pentru amenajarea terenurilor, Primăria Bălți a alocat peste 220 de mii de lei.