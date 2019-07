Promisiuni DEŞARTE. Guvernul NU are o decizie privind soarta sinistraţilor de la Otaci. Oamenii AMENINŢĂ cu proteste şi BLOCAREA vămii

Deși a trecut mai mult de o lună de când sinistrații de la Otaci au rămas pe drumuri, Guvernul nu a luat încă o decizie finală despre soarta acestora. Nu se ştie nici termenul şi nici suma de bani pe care oamenii o vor primi.

Locatarii spun că vor organiza proteste și chiar amenință cu blocarea vămii de la Otaci - Moghileov - Podolsk, dacă autoritățile nu vor tărăgăna luarea unei decizii.

Astăzi, locatarii aşteptau un răspuns final. Ședința cu membrii comisiei situații excepționale, din care fac specialişti de la Chişinău, preşedintele raionului Ocniţa şi locatari, era programată pentru ora 11:00.

Sinistraţii au așteptat mai mult de două ore să vină cineva în faţa lor:



"Nimeni nu se uită la noi, nimeni nu ne ascultă".



"Aşteptăm delegaţia de la Chişinău ca să vină şi să ne spună ce ne vor da".



"Vă rugăm mult, fiţi buni şi înţelegători! Avem copii, bătrâni. Nu ştim ce va fi. Vara se trece, vine şcoala".



Locatarii cred că situația se tărăgănează intenționat:



"Ne spun minciuni. Zic că peste trei zile, peste patru zile, peste o săptămână dar îşi bat joc de noi".



"A trecut deja o lună şi jumătate şi noi nu vedem nimic în afară de orez şi carne conservată".



Când și-au făcut apariția, membrii comisiei au fost luați pe sus de către locatari.



Președintele comisiei, Ion Coropcean, a declarat că în ședința de astăzi s-a vorbit doar despre suma care li se va acorda celor 18 familii, care locuiau în scara care s-a prăbușit în data de 19 Iunie. Dar nu a vrut sa spună care este aceasta, menționând că o decizie finală va fi luată mâine de către Guvern, iar oamenii vor fi anunţaţi vineri. Cât despre cele 18 apartamente din cea de a doua scară, care a fost demolată, încă nu se știe nimic, a precizat Coropcean.



"La şedinţa Guvernului se va stabili şi compensaţiile pentru bunurile materiale pierdute şi pentru apartamente. -Pentru toate apartamentele? - Da pentru fiecare apartament", a precizat preşedintele Comisiei Situaţii Excepţionale, Otaci.



Unul din membrii comisiei, care este și locatar al blocului avariat, Oleg Brumărel a spus că la ședință s-a discutat despre suma de 212 mii de lei pentru un apartament cu 2 camere și 277 de mii de lei - pentru unul cu 3 camere.



"Pur şi simplu, încă nu se vede niciun efect. Lumea practic trăieşte doar cu acei 1 500 de lei oferiţi de primărie şi din partea Guvernului au fost date 10 kilograme de zahăr şi cinci de orez şi hrişcă şi atât", a subliniat Oleg Brumărel.



Totuşi, oamenii spun că acești bani sunt prea puţini și nu le ajung nici măcar pentru un apartament cu o cameră: "15 ani am lucrat peste hotare ca să-i cumpăr fiului un apartament cu trei camere. Am făcut reparaţie capitală şi, acum, 15 ani din tinereţea mea s-au dus sub pământ. De ce au o astfel de atitudine faţă de oameni?"



Oamenii sunt gata sa iasă la proteste dacă și in continuare guvernarea va manifesta indiferenta faţă de ei:



"Deja de mai mult de o lună ne promit multe şi nimic nu ne dau. Vom bloca vama. Nicio maşină nu va putea intra şi ieşi."

Un răspuns din partea autorităţilor aşteaptă şi locatarii din 36 de apartamente din blocul aflat în imediata apropiere a celui care s-a prăbuşit. Şi ei au fost evacuaţi. Vineri, șeful Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale, Mihail Harabagiu, se va întâlni cu ei şi le va prezenta concluzia finală despre starea blocului.